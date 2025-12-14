Tin nhanh đầu ngày:
+ Lữ đoàn Công binh 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
+ Khánh thành Nhà máy sản xuất Phân bón Cà Mau-Cơ sở Bình Định
+ Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia
+ Gia Lai thí điểm 10 mô hình ki-ốt dịch vụ công tại các đơn vị lực lượng vũ trang
Nhịp sống hôm nay:
+ Khánh thành phòng học tại điểm trường làng De Chí
+ Trao tặng hơn 4.400 gói hạt giống cho nông dân phía Đông tỉnh Gia Lai
+ CLB Tóc Hồng Gia Lai trao tặng 220 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư
Câu chuyện thể thao: SEA Games: Việt Nam giữ vững vị trí thứ 2
Sống khỏe: Uống trà và cà phê có tốt cho người trên 65 tuổi?
Thời tiết hôm nay: Nam Trung Bộ sẽ có nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ