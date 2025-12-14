Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khánh thành Nhà máy sản xuất Phân bón Cà Mau-Cơ sở Bình Định

Khánh thành Nhà máy sản xuất Phân bón Cà Mau-Cơ sở Bình Định

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Lữ đoàn Công binh 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Khánh thành Nhà máy sản xuất Phân bón Cà Mau-Cơ sở Bình Định; Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia; Gia Lai thí điểm 10 mô hình ki-ốt dịch vụ công tại các đơn vị lực lượng vũ trang...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Lữ đoàn Công binh 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

+ Khánh thành Nhà máy sản xuất Phân bón Cà Mau-Cơ sở Bình Định

+ Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia

+ Gia Lai thí điểm 10 mô hình ki-ốt dịch vụ công tại các đơn vị lực lượng vũ trang

11:25

Nhịp sống hôm nay:

+ Khánh thành phòng học tại điểm trường làng De Chí

+ Trao tặng hơn 4.400 gói hạt giống cho nông dân phía Đông tỉnh Gia Lai

+ CLB Tóc Hồng Gia Lai trao tặng 220 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư

14:46

Câu chuyện thể thao: SEA Games: Việt Nam giữ vững vị trí thứ 2

16:11

Sống khỏe: Uống trà và cà phê có tốt cho người trên 65 tuổi?

17:45

Thời tiết hôm nay: Nam Trung Bộ sẽ có nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ

