Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Gia Lai thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng trong đợt lũ lịch sử

Gia Lai thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng trong đợt lũ lịch sử

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Toàn tỉnh còn 892 trụ sở cơ quan còn dôi dư, cần phải xử lý; Gia Lai mời gọi đầu tư dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu; Gia Lai thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng trong đợt lũ lịch sử; Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:46

Tin nhanh đầu ngày

+ Toàn tỉnh Gia Lai còn 892 trụ sở cơ quan còn dôi dư, cần phải xử lý

+ Gia Lai mời gọi đầu tư dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu

+ Gia Lai thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng trong đợt lũ lịch sử

+ Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

09:52

Nhịp sống hôm nay

+Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

+ Nữ tài xế 25 tuổi ở Gia Lai lái xe tải 34 tấn chở hàng cứu trợ miền Trung

13:24

Sắc màu Việt: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ tại các di tích lịch sử, văn hóa

15:29

Sống khỏe: Tại sao đột quỵ có thể xảy ra ngay cả với những người khỏe mạnh?

17:39

Thời tiết hôm nay: Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

null