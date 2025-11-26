(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Toàn tỉnh còn 892 trụ sở cơ quan còn dôi dư, cần phải xử lý; Gia Lai mời gọi đầu tư dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu; Gia Lai thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng trong đợt lũ lịch sử; Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ...