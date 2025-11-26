Tin nhanh đầu ngày
+ Toàn tỉnh Gia Lai còn 892 trụ sở cơ quan còn dôi dư, cần phải xử lý
+ Gia Lai mời gọi đầu tư dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu
+ Gia Lai thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng trong đợt lũ lịch sử
+ Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ
Nhịp sống hôm nay
+Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ
+ Nữ tài xế 25 tuổi ở Gia Lai lái xe tải 34 tấn chở hàng cứu trợ miền Trung
Sắc màu Việt: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ tại các di tích lịch sử, văn hóa
Sống khỏe: Tại sao đột quỵ có thể xảy ra ngay cả với những người khỏe mạnh?
Thời tiết hôm nay: Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m