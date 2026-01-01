- Gia Lai quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Trong bối cảnh khó khăn đan xen thời cơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai thể hiện rõ quyết tâm chính trị cùng tinh thần hành động quyết liệt, tạo nền tảng quan trọng để Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, bền vững và toàn diện.