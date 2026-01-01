Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Trong bối cảnh khó khăn đan xen thời cơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai thể hiện rõ quyết tâm chính trị cùng tinh thần hành động quyết liệt, tạo nền tảng quan trọng để Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, bền vững và toàn diện.
Tin nhanh đầu ngày:

- Gia Lai quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

- Ông Đặng Quang Khanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Ayun Pa

- Phường Hoài Nhơn Bắc phát động thi đua và ra mắt trợ lý AI hỏi đáp bầu cử

- Tăng cường tình đoàn kết giữa địa phương, đơn vị, doanh nghiệp kết nghĩa

- Hỗ trợ 1 tấn lúa giống cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở 2 xã Pờ Tó và Phú Thiện

11:37

Nhịp sống hôm nay: Giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá

14:04

Sắc màu Việt: Xuống tắm biển, lên… “tắm rừng”

17:02

Sống khỏe mỗi ngày: Làm thế nào để trải qua kỳ nghỉ Tết Dương lịch vui nhưng vẫn khỏe?

18:41

Thời tiết hôm nay: Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào vài nơi

