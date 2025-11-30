Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai; Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời để ứng phó bão số 15; Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang; Gia Lai tiếp nhận 30 tấn hàng cứu trợ của Thủ đô Hà Nội...
Tin nhanh đầu ngày:

+ Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai

+ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời để ứng phó bão số 15

+ Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

+ Công an phường Thống Nhất truy tìm chủ của 110 mô tô, xe gắn máy quá hạn tạm giữ

+ Chủ tịch UBND phường Hội Phú thăm hỏi gia đình nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông

+ Giám đốc công ty thi công cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh bị nhóm người lạ đuổi đánh

12:25

Nhịp sống hôm nay:

+ Gia Lai tiếp nhận 30 tấn hàng cứu trợ của Thủ đô Hà Nội

+ Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

14:50

Câu chuyện thể thao: Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự SEA Games 33

16:47

Sống khỏe: Bữa cơm nào cũng có trái ớt: Điều gì xảy ra cho thận của bạn?

17:52

Thời tiết: Bão số 15 di chuyển chậm về phía bờ biển Gia Lai-Đắk Lắk, tốc độ 5 km/h, gió giật cấp 13

