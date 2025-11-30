Tin nhanh đầu ngày:
+ Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai
+ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời để ứng phó bão số 15
+ Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang
+ Công an phường Thống Nhất truy tìm chủ của 110 mô tô, xe gắn máy quá hạn tạm giữ
+ Chủ tịch UBND phường Hội Phú thăm hỏi gia đình nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông
+ Giám đốc công ty thi công cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh bị nhóm người lạ đuổi đánh
Nhịp sống hôm nay:
+ Gia Lai tiếp nhận 30 tấn hàng cứu trợ của Thủ đô Hà Nội
+ Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai
Câu chuyện thể thao: Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự SEA Games 33
Sống khỏe: Bữa cơm nào cũng có trái ớt: Điều gì xảy ra cho thận của bạn?
Thời tiết: Bão số 15 di chuyển chậm về phía bờ biển Gia Lai-Đắk Lắk, tốc độ 5 km/h, gió giật cấp 13