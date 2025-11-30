(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai; Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời để ứng phó bão số 15; Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang; Gia Lai tiếp nhận 30 tấn hàng cứu trợ của Thủ đô Hà Nội...