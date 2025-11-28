Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ tại 77 xã, phường

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Gia Lai: Triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ tại 77 xã, phường; Xuất cấp 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử...
Tin nhanh đầu ngày

+ Gia Lai: Triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

+ Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ tại 77 xã, phường

+ Xuất cấp 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử

+ Tặng 1.000 thẻ BHYT cho người khó khăn khu vực Hoài Nhơn

+ 40 thí sinh xã Pờ Tó thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp hạn chế tình trạng tảo hôn”

11:36

Nhịp sống hôm nay:

+ Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh trong ngày 27-11

+ Giá xăng RON95-III giảm xuống còn 20.009 đồng/lít từ chiều 27-11

14:13

Câu chuyện thể thao: Trường THPT Nguyễn Chí Thanh-“mỏ vàng” của thể thao dân tộc thiểu số Gia Lai

16:38

Sống khỏe: Có phải ngâm rau càng lâu, rau càng sạch?

18:09

Thời tiết hôm nay: ngày 28-11, ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa biển động mạnh, sóng cao 5-7 m

