Tin nhanh đầu ngày
+ Gia Lai: Triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
+ Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ tại 77 xã, phường
+ Xuất cấp 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử
+ Tặng 1.000 thẻ BHYT cho người khó khăn khu vực Hoài Nhơn
+ 40 thí sinh xã Pờ Tó thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp hạn chế tình trạng tảo hôn”
Nhịp sống hôm nay:
+ Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh trong ngày 27-11
+ Giá xăng RON95-III giảm xuống còn 20.009 đồng/lít từ chiều 27-11
Câu chuyện thể thao: Trường THPT Nguyễn Chí Thanh-“mỏ vàng” của thể thao dân tộc thiểu số Gia Lai
Sống khỏe: Có phải ngâm rau càng lâu, rau càng sạch?
Thời tiết hôm nay: ngày 28-11, ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa biển động mạnh, sóng cao 5-7 m