(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Gia Lai: Triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão và lũ tại 77 xã, phường; Xuất cấp 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử...