(GLO)- Bản tin có các thông tin sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”; Gia Lai: Khoảng 500 cầu nhỏ, ngầm tràn, cống thoát nước hư hỏng do mưa lũ; Ðiểm tựa yêu thương cho phụ nữ và trẻ em nghèo xã Uar...