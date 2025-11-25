Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các thông tin sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”; Gia Lai: Khoảng 500 cầu nhỏ, ngầm tràn, cống thoát nước hư hỏng do mưa lũ; Ðiểm tựa yêu thương cho phụ nữ và trẻ em nghèo xã Uar...
01:51

Tin nhanh đầu ngày:

+ Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”,

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra khắc phục mưa lũ tại làng chài Hải Minh

+ Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

+ Gia Lai: Khoảng 500 cầu nhỏ, ngầm tràn, cống thoát nước hư hỏng do mưa lũ

+ Công an Gia Lai phối hợp trao tặng 1.500 suất quà cho bà con vùng lũ

10:03

Nhịp sống hôm nay:

+ “Chạy bộ kết nối yêu thương” quyên góp hơn 50 triệu đồng mua xe cứu thương

+ Ðiểm tựa yêu thương cho phụ nữ và trẻ em nghèo xã Uar

12:34

Sắc màu Việt: Nghi lễ mừng cơm mới của đồng bào dân tộc miền núi Nghệ An

14:50

Sống khỏe: Lợi ích không ngờ của phần xơ trắng trong quả quýt không phải ai cũng biết

16:19

Thời tiết hôm nay

