02:09

Tin nhanh đầu ngày:

- Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ người dân vùng lũ

- Gia Lai phân bổ 2.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ

- Doanh nhân trẻ đồng hành cùng người dân Gia Lai bị thiệt hại sau thiên tai

- Các hãng hàng không vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ tới sân bay Phù Cát

- Tổ phó bảo vệ an ninh trật tự dũng cảm cứu người gặp nạn

- BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai trao tặng kiosk y tế cho Bệnh viện Mắt Cao Nguyên

- Hơn 100 vận động viên và du khách chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya

- Ô tô va chạm xe máy cùng chiều, 1 người tử vong tại chỗ