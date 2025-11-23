Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai phân bổ 2.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ

(GLO)- Để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND về việc phân bổ 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương.

Tin nhanh đầu ngày:

- Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ người dân vùng lũ

- Gia Lai phân bổ 2.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ

- Doanh nhân trẻ đồng hành cùng người dân Gia Lai bị thiệt hại sau thiên tai

- Các hãng hàng không vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ tới sân bay Phù Cát

- Tổ phó bảo vệ an ninh trật tự dũng cảm cứu người gặp nạn

- BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai trao tặng kiosk y tế cho Bệnh viện Mắt Cao Nguyên

- Hơn 100 vận động viên và du khách chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya

- Ô tô va chạm xe máy cùng chiều, 1 người tử vong tại chỗ

12:32

Sắc màu Việt: Độc đáo trò chơi pháo đất

15:55

Sống khỏe mỗi ngày: Ăn kiwi như thế nào để tốt cho sức khỏe?

18:02

Thời tiết hôm nay:

- Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Gia Lai

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi

