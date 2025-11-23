Tin nhanh đầu ngày:
- Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ người dân vùng lũ
- Gia Lai phân bổ 2.000 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ
- Doanh nhân trẻ đồng hành cùng người dân Gia Lai bị thiệt hại sau thiên tai
- Các hãng hàng không vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ tới sân bay Phù Cát
- Tổ phó bảo vệ an ninh trật tự dũng cảm cứu người gặp nạn
- BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai trao tặng kiosk y tế cho Bệnh viện Mắt Cao Nguyên
- Hơn 100 vận động viên và du khách chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya
- Ô tô va chạm xe máy cùng chiều, 1 người tử vong tại chỗ
Sắc màu Việt: Độc đáo trò chơi pháo đất
Sống khỏe mỗi ngày: Ăn kiwi như thế nào để tốt cho sức khỏe?
Thời tiết hôm nay:
- Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Gia Lai
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi