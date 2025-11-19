Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng-chống, ứng phó với lũ lụt

(GLO)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa chủ trì cuộc họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các sở, ban, ngành và 135 xã, phường trong toàn tỉnh để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó với lũ lụt, sạt lở.
Tin nhanh đầu ngày:

- Hạ du ngập lụt trên diện rộng, một số điểm dân cư bị chia cắt

- Nhiều trường học tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT chuyên Hùng Vương nhân dịp 20-11

- Nâng cao kỹ năng phân loại mã hàng hóa xuất-nhập khẩu

Nhịp sống hôm nay: Hướng về đồng bào vùng bão, lũ ở Gia Lai bằng hành động thiết thực

Sống khỏe mỗi ngày: Những kỹ năng để đảm bảo an toàn trong và sau mưa lũ, ngập lụt

Thời tiết hôm nay:

- Cảnh báo lũ trên các sông và gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển tỉnh Gia Lai

- Dự báo không khí lạnh tăng cường

