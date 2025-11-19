Tin nhanh đầu ngày:
- Hạ du ngập lụt trên diện rộng, một số điểm dân cư bị chia cắt
- Nhiều trường học tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ
- Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng-chống, ứng phó với lũ lụt
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT chuyên Hùng Vương nhân dịp 20-11
- Nâng cao kỹ năng phân loại mã hàng hóa xuất-nhập khẩu
Nhịp sống hôm nay: Hướng về đồng bào vùng bão, lũ ở Gia Lai bằng hành động thiết thực
Sống khỏe mỗi ngày: Những kỹ năng để đảm bảo an toàn trong và sau mưa lũ, ngập lụt
Thời tiết hôm nay:
- Cảnh báo lũ trên các sông và gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển tỉnh Gia Lai
- Dự báo không khí lạnh tăng cường