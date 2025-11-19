02:27

Tin nhanh đầu ngày:

- Hạ du ngập lụt trên diện rộng, một số điểm dân cư bị chia cắt

- Nhiều trường học tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

- Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng-chống, ứng phó với lũ lụt

- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh và Trường THPT chuyên Hùng Vương nhân dịp 20-11

- Nâng cao kỹ năng phân loại mã hàng hóa xuất-nhập khẩu