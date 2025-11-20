Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập, đảm bảo giảm lũ cho hạ du

(GLO)- Tại Công điện số 18/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương chủ động chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo cắt, giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.
Tin nhanh đầu ngày:

- Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp chỉ đạo ứng cứu người dân ra khỏi các vị trí bị ngập lụt sâu

- Tổng công ty Điện lực miền Trung kiểm tra, chỉ đạo khắc phục mưa lũ tại Gia Lai

- Đội K52 xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

- Triển lãm ảnh “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

- Dừng tổ chức Giải leo núi “Chinh phục Đỉnh Đá Trắng” năm 2025

11:54

Nhịp sống hôm nay: Trái tim người thầy nơi phên dậu Tổ quốc

16:23

Sống khỏe mỗi ngày: Những việc cần làm để giảm nguy cơ bệnh tật và đảm bảo an toàn giữa mưa lũ

18:16

Thời tiết hôm nay:

- Cảnh báo mưa lớn, lũ trên các sông tỉnh Gia Lai

- Dự báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Gia Lai

