02:52

Tin nhanh đầu ngày:

- Tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập, đảm bảo giảm lũ cho hạ du

- Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp chỉ đạo ứng cứu người dân ra khỏi các vị trí bị ngập lụt sâu

- Tổng công ty Điện lực miền Trung kiểm tra, chỉ đạo khắc phục mưa lũ tại Gia Lai

- Đội K52 xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

- Triển lãm ảnh “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

- Dừng tổ chức Giải leo núi “Chinh phục Đỉnh Đá Trắng” năm 2025