Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn:

Ngành Y tế cần tư duy đột phá, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

THẢO KHUY

(GLO)- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), sáng 27-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Y tế.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cho biết: Thời gian qua, Sở và các đơn vị trực thuộc đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực chuyên môn và quản lý.

Đáng chú ý, Sở vừa ban hành quyết định công bố “10 giá trị cốt lõi của công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Gia Lai”. Đây được xác định là bộ chuẩn mực định hướng về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ và phương pháp hành nghề của toàn ngành, chính thức triển khai từ năm 2026.

Bộ giá trị sẽ được cụ thể hóa bằng các tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhằm tạo chuyển biến thực chất về kỷ cương hành chính, y đức và chất lượng phục vụ.

thay-thuoc-viet-nam-6.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn biểu dương những nỗ lực, đóng góp của ngành Y tế. Ảnh: Thảo Khuy

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của ngành Y tế trong năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm của toàn ngành trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, trong các đợt thiên tai xảy ra trên địa bàn, lực lượng y tế đã thể hiện rõ bản lĩnh và năng lực ứng phó kịp thời; tổ chức tốt công tác cấp cứu, điều trị, phòng - chống dịch bệnh; bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư y tế và khẩn trương hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.

Nhấn mạnh vai trò của ngành Y tế trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị năm 2026, toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, đồng hành cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững.

thay-thuoc-viet-nam-7.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và của tỉnh về phát triển hệ thống y tế trong giai đoạn mới. Trọng tâm là củng cố, nâng cao chất lượng y tế cơ sở; tăng cường năng lực chuyên môn ở tất cả các tuyến; xây dựng đội ngũ cán bộ y tế vững vàng về nghiệp vụ, sáng về y đức.

Bên cạnh đó, toàn ngành cần phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám mở lối với những hướng đi mới; chủ động nắm bắt xu thế chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý và chuyên môn; không ngừng nâng cao trình độ, làm việc bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết với người bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên ngành Y tế; mong muốn đội ngũ thầy thuốc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, tận tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

