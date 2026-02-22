Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, chúc Tết các đơn vị đầu xuân Bính Ngọ

(GLO)- Sáng 22-2, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến thăm, chúc Tết tại Chi nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn (Khu công nghiệp Phú Tài) và Truyền tải Điện Gia Lai (phường Quy Nhơn Tây).

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chúc Tết Chi nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Đến thăm, chúc Tết Chi nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nghe đơn vị báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2025.

Theo đó, năm 2025, hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng bia sản xuất trong năm đạt 54,7 triệu lít, lợi nhuận gần 130 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 300 tỷ đồng.

Đơn vị tạo việc làm ổn định cho 250 lao động, mức lương bình quân hơn 20 triệu đồng/người/tháng. Năm 2026, đơn vị đề ra mục tiêu sản xuất 54 triệu lít bia, nộp ngân sách nhà nước trên 300 tỷ đồng. Đặc biệt, nhà máy có kế hoạch đầu tư hơn 100 tỷ đồng lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất, nâng công suất nhà máy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 4 từ trái sang) tặng quà cho lãnh đạo Chi nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của lãnh đạo Truyền tải Điện Gia Lai, đơn vị đang quản lý, vận hành hệ thống lưới điện truyền tải cấp điện áp 220 kV, 500 kV trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm 7 trạm biến áp, với tổng dung lượng máy biến áp 5.230 MVA; 26 đường dây, tổng chiều dài hơn 1.310 km, qua địa bàn 54 xã, phường của tỉnh Gia Lai.

Năm 2025, Truyền tải điện Gia Lai đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật, vận hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện truyền tải an toàn, liên tục và ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 4 từ trái sang) tặng quà, chúc Tết lãnh đạo Truyền tải Điện Gia Lai. Ảnh: N.H

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, hệ thống lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vận hành an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố.

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, đánh giá cao hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đề xuất, nguyện vọng của các đơn vị trong quá trình xây dựng và phát triển nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 10 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Để đẩy mạnh phát triển trong giai đoạn tới, doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tại các doanh nghiệp mạnh khỏe, thành công.