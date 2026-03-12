Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc, "gỡ khó" cho các doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 12-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với doanh nghiệp (DN), hiệp hội DN và các ngân hàng thương mại nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Tham dự cuộc họp còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo các sở, ngành. Cuộc họp được kết nối tại 2 điểm cầu: Quy Nhơn và Pleiku.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Dũng Nhân

Tại cuộc họp, Sở Công Thương đã báo cáo về tác động của biến động địa chính trị và chính sách thuế Hoa Kỳ đối với Gia Lai. Trong quý I/2026, dù xuất khẩu ước đạt 1.074 triệu USD và tổng mức bán lẻ tăng 11-12% nhưng doanh nghiệp Gia Lai đang đối mặt với "áp lực kép".

Xung đột tại Biển Đỏ khiến chi phí logistics tăng vọt. Bên cạnh đó, phụ phí lên tới 4.000 USD/container và kéo dài thời gian vận chuyển thêm 10-14 ngày.

Mặt khác, chính sách thuế Section 122 của Hoa Kỳ còn áp thêm 10%, gây áp lực lớn cho các ngành chủ lực như gỗ, dệt may và thủy sản. Hơn nữa, các ngành này còn chịu ảnh hưởng từ giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và rủi ro bị từ chối bảo hiểm hàng hóa đi Trung Đông.

Ông Dương Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương báo cáo về tác động của biến động địa chính trị và chính sách thuế Hoa Kỳ đối với tỉnh. Ảnh: Dũng Nhân

Liên quan đến nguồn cung xăng dầu, toàn tỉnh hiện có 733 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, trong đó khu vực phía Tây Gia Lai có 401 cửa hàng. Hệ thống cung ứng được duy trì thông qua 22 thương nhân kinh doanh xăng dầu, gồm 10 thương nhân đầu mối và 12 thương nhân phân phối, tạo mạng lưới cung ứng rộng khắp trên địa bàn.

Ông Phạm Ngọc Khuyến - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai nêu phương án cung ứng xăng dầu của đơn vị trong thời gian tới. Ảnh: Dũng Nhân

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp đầu mối và phân phối trên địa bàn tỉnh khẳng định sẽ bảo đảm cung ứng đầy đủ cho thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ.

Các doanh nghiệp cũng cho biết, hiện hoạt động sản xuất, xuất khẩu đang chịu tác động bởi biến động thị trường quốc tế, chi phí logistics tăng và một số quy định mới về thuế, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Do đó, các doanh nghiệp đề xuất tỉnh kiến nghị các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ về thuế, phí và tín dụng; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thủ tục hoàn thuế, xác nhận xuất xứ hàng hóa và tiếp cận các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất.

Đồng thời, có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu; tăng cường các chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu trong nước và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Các doanh nghiệp cũng mong muốn được hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, thị trường xuất khẩu có dấu hiệu gián đoạn, doanh nghiệp còn gặp nhiều vướng mắc về chính sách thuế, vốn vay ngân hàng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là xăng dầu và năng lượng phục vụ sản xuất cũng như đời sống; không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ trục lợi, gây ảnh hưởng đến ổn định thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các đơn vị bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc đầu cơ găm hàng trên thị trường. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với lĩnh vực tín dụng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các ngân hàng chủ động đồng hành cùng tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, xem xét các giải pháp hỗ trợ lãi suất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhấn mạnh tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần chủ động tái cấu trúc hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần tiếp tục triển khai những dự án đã đăng ký; rà soát cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.