Gia Lai: Đối thoại với trẻ em, phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

(GLO)- Chiều 1-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), HĐND - UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em” và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với sự tham gia của 350 thiếu nhi đại diện cho trẻ em toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thảo Khuy

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có hơn 933.800 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 29,3% dân số; trong đó có 7.477 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 74.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Thiếu nhi nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em” năm 2026. Ảnh: Thảo Khuy

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được tỉnh quan tâm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Nhiều quyền cơ bản của trẻ em được bảo đảm; trên 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; hàng ngàn trẻ em được học bơi miễn phí, trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại và sử dụng mạng xã hội an toàn.

Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị tai nạn, thương tích, đuối nước, bạo lực học đường, tác động tiêu cực từ môi trường mạng, ma túy, thuốc lá điện tử… vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trong phần đối thoại, trẻ em đã nêu 31 câu hỏi, kiến nghị xoay quanh các nhóm vấn đề như: bạo lực học đường, an toàn mạng, phòng chống chất kích thích, y tế học đường, kỹ năng sống, sân chơi cho thiếu nhi, phòng chống đuối nước, tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công trả lời các ý kiến, kiến nghị của trẻ em liên quan đến các vấn đề giáo dục, đào tạo. Ảnh: Thảo Khuy

Đáng chú ý, nhiều ý kiến của các em bày tỏ lo ngại về an toàn không gian mạng, trí tuệ nhân tạo (AI), nghiện game, lệ thuộc mạng xã hội... Đây là những vấn đề cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, gia đình và nhà trường nhằm bảo vệ, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để trẻ em phát triển toàn diện.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh… đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề trẻ em quan tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận và đánh giá cao tinh thần mạnh dạn, tự tin, trách nhiệm của thiếu nhi khi chủ động nêu ý kiến, kiến nghị về những vấn đề liên quan trực tiếp đến môi trường sống, học tập và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tăng cường rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến trẻ em; ưu tiên nguồn lực cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, không bạo lực; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh; chú trọng công tác tư vấn tâm lý học đường; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, sân chơi, thư viện, thiết bị học tập cho học sinh vùng khó khăn.

Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; tăng cường lắng nghe tiếng nói trẻ em; quan tâm hơn nữa đến việc đề nghị ban hành các cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Ảnh: Thảo Khuy

Tại hội nghị, UBND tỉnh phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”; kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay chăm lo, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt trao tặng quà cho trẻ em tham gia chương trình. Ảnh: Thảo Khuy

Để Tháng hành động được triển khai hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các sở, ngành, hội đoàn thể và các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em.

Trong đó, cần quan tâm bố trí nguồn lực, vận động xã hội thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”, hỗ trợ mỗi xã, phường có ít nhất một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp.

Bên cạnh đó, vận động mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực; thăm, tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: Thảo Khuy

Dịp này, Ban tổ chức trao quà cho 350 trẻ em, mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng. Trong đó, HĐND tỉnh tặng 200 suất quà cho trẻ em tham dự chương trình; UBND tỉnh tặng 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.