Mẫu thẻ nhà báo mới 2026 có gắn mã QR nhận diện thông tin

(GLO)- Ngày 29-5, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có quyết định ban hành mẫu thẻ nhà báo 2026. Đáng chú ý, trên mẫu mới có gắn mã QR nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo.

Theo công bố, mẫu thẻ nhà báo 2026 dài 85,725 mm, rộng 53,975 mm, độ dày 0.76 mm, theo chuẩn ISO CR80. Chất liệu thẻ bằng nhựa PVC, cán mờ 2 mặt.

Mặt trước thẻ nhà báo mẫu mới.

Mặt sau thẻ nhà báo mẫu mới.

Về hình thức, thẻ có nền trước màu vàng, ở giữa in hình hoa sen và họa tiết trống đồng xung quanh, nền sau màu đỏ. Thẻ nhà báo có 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Ở mặt trước, tiếp giáp với lề trái của thẻ nhà báo, phía trên in ảnh của người được cấp thẻ có khuôn khổ 2x3 cm; phía dưới ảnh là vị trí QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo.

Khi quét QR code sẽ hiển thị thông tin khớp với cơ sở dữ liệu trong hệ thống dữ liệu thẻ nhà báo theo thời gian thực, gồm các thông tin: tình trạng hiệu lực của thẻ, họ và tên, cơ quan báo chí, số thẻ nhà báo.

Ở giữa thẻ, phía trên in dòng chữ viết hoa "THẺ NHÀ BÁO/ PRESS CARD"; phía dưới là các dòng chữ: Họ và tên/Full name; Bút danh/Pseudonym; Năm sinh/Year of birth; Cơ quan/Organization. Dưới cùng là các dòng chữ: Số thẻ/ No; Ngày cấp/Date of issue; Có giá trị đến/Date of expiry.

Tiếp giáp với lề phải của thẻ nhà báo, dưới cùng ghi chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký thẻ nhà báo và dấu của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Mặt sau của thẻ nhà báo, trên cùng in dòng chữ viết hoa "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/ SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM"; giữa là hình quốc huy; hình nền màu đỏ có hoa văn trống đồng và phía dưới thẻ có hình hoa sen; phía dưới quốc huy là dòng chữ viết hoa "THẺ NHÀ BÁO/ PRESS CARD".

Số thẻ nhà báo gồm 9 số do hệ thống phần mềm chọn ngẫu nhiên. Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo là 5 năm kể từ ngày cấp thẻ.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch giao Cục Báo chí chủ trì, phối hợp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, cấp, đổi, thu hồi và sử dụng thống nhất thẻ nhà báo; quản lý dữ liệu thẻ nhà báo, tổ chức xác thực thông tin thẻ nhà báo theo đúng quy định.