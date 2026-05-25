Thống nhất đề xuất đầu tư Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây

(GLO)- Sáng 25-5, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng nhằm thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Bộ Xây dựng có đồng chí Trần Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (nhà đầu tư) đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Chiều dài toàn tuyến cao tốc khoảng 257 km, trong đó, chiều dài qua địa phận tỉnh Gia Lai khoảng 56,7 km; qua địa phận tỉnh Đắk Lắk khoảng 125,5 km và qua địa phận tỉnh Lâm Đồng khoảng 74,8 km.

Quy mô đầu tư giai đoạn 1 tuyến cao tốc 4 làn xe, nền đường 24,75 m, vận tốc thiết kế 100km/h. Điểm đầu tuyến tại QL 19 (lý trình khoảng Km1+600); điểm cuối tuyến kết nối với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (thuộc xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng).

Dự kiến tiến độ triển khai tuyến cao tốc tối đa là 4 năm, trong đó, thời gian chuẩn bị thủ tục đầu tư từ 6 tháng đến 1 năm; thời gian thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác trong 3 năm.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 76.985 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư theo hình thức PPP, trong đó, nhà đầu tư huy động 30% vốn; vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đồng tình với đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa nhằm tăng cường tính liên kết vùng, mở ra cơ hội lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại không chỉ cho tỉnh Gia Lai mà còn cả khu vực Tây Nguyên.

Tỉnh cam kết sẽ đảm bảo cân đối vốn hằng năm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng qua địa bàn tỉnh, đồng thời thống nhất đề xuất Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng đề xuất, kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu xây dựng mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ giữa tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa và tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang xây dựng với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Cửa khẩu quốc tế Bờ Y nhằm mở rộng hành lang đường bộ sang Lào, Campuchia; phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc, hình thành mạng lưới giao thông chiến lược kết nối cảng biển, cao nguyên, cửa khẩu quốc tế.

Qua đó, tạo điều kiện cho tỉnh Gia Lai nói riêng và các tỉnh trong khu vực có điều kiện phát triển mạnh về logistics, thương mại, công nghiệp chế biến, nông nghiệp hàng hóa, du lịch...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định: Việc đầu tư Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa là phù hợp với Nghị quyết số 23-NQ-TW ngày 6-10-2025 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển mạng lưới giao thông Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp với phương hướng phát triển mạng lưới giao thông quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 4-5-2024.

Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa trước năm 2030 có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên và của cả nước, tăng khả năng cơ động, phòng thủ cả quân sự, quốc phòng, dân sự và phòng chống thiên tai...

Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội phía Tây tỉnh Gia Lai nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân các dân tộc Tây Nguyên.

Đồng thời, kết nối với các tuyến cao tốc hiện đang triển khai đầu tư xây dựng cơ bản như: Quy Nhơn - Pleiku, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa - Chơn Thành; mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương, thúc đẩy giao thương, du lịch, thu hút đầu tư; tạo động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh và hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương đề xuất đưa dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa vào kế hoạch đầu tư theo hình thức PPP trong giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, giao các bộ, ngành liên quan hướng dẫn nhà đầu tư sớm hoàn chỉnh các báo cáo, đề xuất chủ trương đầu tư gửi các bộ, ngành xem xét trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.