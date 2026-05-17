Chính thức công nhận ngày 6-5 là Ngày Logistics Việt Nam

(GLO)- Tại Quyết định số 1065/QĐ-BCT, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chính thức công nhận ngày 6-5 hàng năm là Ngày Logistics Việt Nam và tuần có ngày 6-5 hàng năm là Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Tại buổi lễ công bố vừa được Báo Công Thương phối hợp cùng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu rõ: Việc công bố Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam thể hiện bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động đối với một ngành dịch vụ nền tảng, có vai trò quyết định đến năng lực cạnh tranh quốc gia.

"Phát triển logistics theo hướng hiện đại, xanh, thông minh phải trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển của ngành Công Thương" - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Theo quyết định, việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của dịch vụ logistics đối với phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, thúc đẩy triển khai hiệu quả các chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ logistics Việt Nam, chú trọng chuyển đổi số, logistics xanh và phát triển bền vững.

Ảnh: Phương Vi

Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam còn hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào hạ tầng và công nghệ logistics; kết nối logistics Việt Nam với khu vực và thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam là trung tâm dịch vụ logistics năng động, hiệu quả.

Một trong những mục tiêu quan trọng của sự kiện là tôn vinh, động viên, cổ vũ cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trong ngành logistics tiếp tục nỗ lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của ngành logistics đối với sự phát triển kinh tế đất nước.