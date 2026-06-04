Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung các kỳ họp giữa năm 2026

(GLO)- Sáng 4-6, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị để bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh trong thời gian tới và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp còn có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến đối với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026. Đồng thời xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trình bày các nội dung UBND tỉnh sẽ trình tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2026. Ảnh: D.N

Các đại biểu cũng cho ý kiến đối với các nội dung đăng ký xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh; dự thảo kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm; kế hoạch giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII; dự thảo quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; kế hoạch khảo sát việc thực hiện đầu tư công trung hạn và chi thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Phiên họp cũng xem xét một số nội dung do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình, trong đó có việc hỗ trợ kinh phí cho Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phục vụ truyền hình trực tiếp và một số nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cho ý kiến đối với dự kiến chương trình kỳ họp. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung thống nhất dự kiến tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 trong ngày 9 và 10-7; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các nội dung phục vụ kỳ họp, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức làm việc trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn và nhanh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu, tổng hợp số liệu, chuẩn bị báo cáo; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, linh hoạt trong xử lý công việc, không để việc chậm trễ trong quy trình hành chính ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cũng yêu cầu các Ban HĐND tỉnh chủ động chuẩn bị nội dung chất vấn, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, sát thực tiễn, việc chất vấn phải đi thẳng vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, bảo đảm tính phản biện, tính xây dựng và nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phát huy vai trò phản biện để các nghị quyết được ban hành có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và kỳ vọng của cử tri.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trong tháng 6 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Trong đó tập trung vào đánh giá 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xem xét bảng giá đất; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.