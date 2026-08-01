Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(GLO)- Sáng 1-8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chính thức khai mạc với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại các Thành ủy, Tỉnh ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 tại Hà Nội. Ảnh: VGP/Tuấn Dũng

Tham dự phiên khai mạc còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và hơn 100 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tham dự phiên khai mạc toàn thể hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, dự hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Huỳnh Quốc Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới", hội nghị tập trung quán triệt và triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, đổi mới tư duy và phương thức tổ chức thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, cùng với quốc phòng - an ninh tạo nền tảng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển.

Trong thời gian qua, công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng; cơ chế phối hợp, chỉ đạo về đối ngoại, hội nhập quốc tế không ngừng được hoàn thiện.

Trong các ngày làm việc (1 đến 7-8) với 18 phiên họp, hội nghị sẽ tập trung thảo luận 3 nội dung lớn gồm: quán triệt đầy đủ đường lối đối ngoại và các mục tiêu phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIV; nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; cụ thể hóa các tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành các nhiệm vụ, giải pháp và cách làm mới.

Về phương hướng thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; giữ vững thế chủ động trong đối ngoại; đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Cùng với đó, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng ngành và phát huy tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm", góp phần để đối ngoại Việt Nam tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Sau phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, đại diện Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thành ủy TP. Hà Nội; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương; Bộ Công Thương lần lượt trình bày tham luận.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Đại hội XIV của Đảng cùng Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đường lối đã rõ, cơ chế chỉ đạo đang từng bước được kiện toàn, vì vậy yêu cầu cấp thiết hiện nay là tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến và kết quả cụ thể.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 phải rà soát toàn diện những việc đã làm, những tồn tại và thống nhất các nhiệm vụ ưu tiên, cơ chế phối hợp, mục tiêu cần đạt sau hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 tại điểm cầu Trụ sở Tỉnh ủy. Ảnh: Trọng Lợi

Tổng Bí thư yêu cầu toàn ngành Ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; chủ động nhận diện cơ hội, nắm bắt xu thế phát triển của thế giới, nhất là các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh, an ninh mạng và an ninh dữ liệu để tham mưu kịp thời, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Đồng thời, cần tiếp tục làm sâu sắc, nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại, cụ thể hóa các khuôn khổ hợp tác bằng những chương trình, dự án thiết thực; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, ưu tiên thu hút nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài; nâng tầm đối ngoại đa phương, triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế toàn diện, chuẩn bị chu đáo cho Năm APEC 2027 và xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư yêu cầu hội nghị phải tạo ra những sản phẩm cụ thể; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm trong triển khai các nghị quyết về đối ngoại và hội nhập quốc tế; rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn đối với những dự án, thỏa thuận còn chậm; bảo đảm ngay sau hội nghị, các kết luận được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động với lộ trình, trách nhiệm và cơ chế kiểm tra rõ ràng.