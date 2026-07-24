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Thời sự

Gia Lai kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế cơ sở

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Sáng 24-7, UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm nguồn nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn Giám sát có bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Trưởng đoàn. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

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Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai với Đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo báo cáo của Sở Y tế, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống y tế cơ sở của tỉnh hiện có 135 trạm y tế quản lý 369 điểm trạm với 2.346 nhân lực. So với chỉ tiêu được giao là 2.840 người, ngành y tế còn thiếu 494 nhân lực, tương đương 17,4%.

Không chỉ thiếu nhân lực, áp lực đối với tuyến y tế cơ sở còn gia tăng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Bình quân mỗi trạm y tế hiện phục vụ khoảng 26.852 người, gần gấp 3 lần so với trước đây. Nhiều trạm phải duy trì hoạt động tại nhiều điểm y tế, đồng thời thực hiện thêm các nhiệm vụ về quản lý sức khỏe người dân, chuyển đổi số, thống kê, báo cáo và phối hợp quản lý nhà nước về y tế tại địa phương.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo ngành y tế, việc xác định nhu cầu nhân lực cần căn cứ vào quy mô dân số, đặc điểm địa bàn và khối lượng công việc thực tế, thay vì chỉ dựa trên số lượng trạm y tế sau sắp xếp. Việc bổ sung, phân bổ hợp lý nguồn nhân lực, nhất là tại các địa bàn khó khăn, là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: khó khăn lớn nhất hiện nay là thu hút bác sĩ và nhân viên y tế về công tác tại tuyến cơ sở. Tỉnh đang tiếp tục nghiên cứu các giải pháp về đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cùng các chính sách hỗ trợ phù hợp để đáp ứng yêu cầu lâu dài.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đoàn Giám sát, Quốc hội và các cơ quan Trung ương khi xây dựng, ban hành chính sách cần bảo đảm tính phổ quát nhưng vẫn có cơ chế phù hợp với đặc thù từng địa phương, nhất là những vùng còn nhiều khó khăn, thiếu hụt nhân lực; đồng thời bố trí nguồn lực tương ứng để chính sách có tính khả thi khi triển khai.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Kết luận buổi làm việc, bà Trần Thị Nhị Hà ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong củng cố hệ thống y tế cơ sở, sắp xếp tổ chức bộ máy và từng bước tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực.

Đoàn Giám sát đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về đào tạo, thu hút và bố trí nhân lực phù hợp với thực tiễn; quan tâm hoàn thiện cơ chế quản lý trạm y tế cấp xã, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Những kiến nghị của tỉnh sẽ được Đoàn tổng hợp, báo cáo Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

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Đại diện Sở Y tế báo cáo thực trạng nhân lực y tế cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: Trung Nghĩa
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