Nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã: Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, An Lương, Bình Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Báo cáo của Đảng ủy các xã tại buổi làm việc cho thấy, trong điều kiện tiếp tục kiện toàn tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và xử lý khối lượng lớn công việc chuyển tiếp, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của 7 xã đã có nhiều nỗ lực, giữ vững đoàn kết, ổn định tổ chức và duy trì hoạt động thông suốt.

Nhờ đó, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong 8 tháng đầu năm 2026 cơ bản bảo đảm tiến độ, với tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt từ 5,26-7,4%.

Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Đông Trần Văn Phúc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong 8 tháng đầu năm nay. Ảnh: N.H

Các ngành kinh tế từ nông - lâm - thủy sản đến công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ tiếp tục duy trì đà phát triển. Công tác thu hút đầu tư, quy hoạch, phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng và số hóa dữ liệu đất đai có chuyển biến tích cực.

Song song với đó, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, chăm lo người có công, chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai kịp thời, chu đáo.

Tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và chuyển đổi số ghi nhận nhiều tiến bộ.

Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Phùng Duy Hải báo cáo công tác xây dựng Đảng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại địa phương thời gian qua. Ảnh: N.H

Tuy nhiên, kết quả phát triển giữa các địa phương chưa đồng đều; chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất ở một số nơi còn thấp.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường, tái định cư và xử lý hồ sơ đất đai chuyển tiếp còn vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án động lực.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, đại diện cấp ủy, chính quyền các xã đã phân tích nguyên nhân, đồng thời kiến nghị tỉnh và các ngành chức năng hỗ trợ tháo gỡ điểm nghẽn để tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ trong 4 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chỉ rõ: Các xã khu vực huyện Phù Mỹ (cũ) sở hữu vị trí quan trọng trên trục phát triển Bắc - Nam; có tiềm năng lớn về kinh tế biển, đầm, quỹ đất, nông nghiệp, công nghiệp, đô thị và du lịch.

Đặc biệt, khu vực này đang hội tụ thêm động lực mới từ cao tốc Bắc - Nam, Khu công nghiệp Phù Mỹ, Bến cảng Phù Mỹ cùng hệ thống giao thông kết nối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu chính quyền các xã thuộc huyện Phù Mỹ (cũ) tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong các tháng cuối năm. Ảnh: N.H

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: “Những tiềm năng, lợi thế đó phải được đánh thức, kết nối và chuyển hóa thành sản phẩm, việc làm, thu nhập và chất lượng sống tốt hơn cho nhân dân. Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ trung tâm, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”.

Về nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị tổ chức ngay 1 đợt cao điểm thi đua, bám sát Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 3-7-2026 của Tỉnh ủy nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra.

Từng xã phải hoàn thành bảng tiến độ chi tiết cho từng chỉ tiêu trước ngày 25-8, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã phải trực tiếp chỉ đạo các chỉ tiêu đạt thấp và các việc khó, phức tạp.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã quan tâm đến việc tiếp công dân, xử lý dứt điểm tình trạng khiếu kiện, khiếu nại ở địa phương. Ảnh: N.H

Cùng với đó, các địa phương cần tập trung cao độ cho thu ngân sách, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026 và lập đường găng tiến độ cho các dự án trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo tổ chức lại không gian phát triển theo hướng liên kết khu vực, gắn công nghiệp, logistics, đô thị với Khu công nghiệp Phù Mỹ, Bến cảng Phù Mỹ, đường ven biển ĐT.639 và đường sắt tốc độ cao.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, phải chuyển mạnh sang sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, liên kết chế biến và thị trường; kiểm soát chặt dịch bệnh, bảo vệ rừng, chống khai thác IUU.

Chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng thiết yếu, nguồn nhân lực và danh mục dự án có sản phẩm cụ thể; kiên quyết sàng lọc dự án chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả.

Chính quyền các xã cần tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, xây dựng và môi trường. Hoàn thành khối lượng kê khai, đăng ký đất đai lần đầu còn lại; chuẩn hóa hồ sơ địa chính, cập nhật dữ liệu theo yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống".

Kịp thời phát hiện, xử lý lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản trái phép, xây dựng không phép; không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vụ việc phức tạp. Rà soát năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; có giải pháp trước mắt đối với bãi chôn lấp quá tải và phương án đầu tư lâu dài.

Kiểm tra toàn bộ đê sông, kè suối, hồ đập, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; hoàn thành phương án phòng - chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ" trước mùa mưa bão.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Ngoài ra, quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa, xã hội và chăm lo tốt đời sống nhân dân. Bảo đảm các điều kiện khai giảng năm học 2026-2027; việc sắp xếp trường học, trạm y tế phải giữ ổn định hoạt động, không làm gián đoạn việc học, khám chữa bệnh và chi trả chính sách.

Tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; đẩy nhanh cấp nước sạch, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và chăm lo người có công, đối tượng yếu thế. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chiến dịch 500 ngày đêm, bảo đảm tiến độ và sự phối hợp chặt chẽ với thân nhân liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã và người đứng đầu các sở, ngành nêu cao trách nhiệm, bám việc đến cùng, lấy tiến độ và kết quả thực tế làm thước đo; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững cho địa phương và toàn khu vực trong năm 2026 và những năm tiếp theo.