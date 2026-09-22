Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

(GLO)- Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đang diễn ra, ngành GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp để khắc phục. Trong khi chờ nguồn cung ổn định, học sinh được hướng dẫn dùng sách trong thư viện, sách cũ hoặc SGK điện tử miễn phí do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp.

Theo thống kê, hiện nay, tại Gia Lai, cấp tiểu học có hơn 27.600 học sinh chưa có SGK, hơn 25.950 em thiếu từ 1-2 cuốn; ở cấp THCS có 2.256 học sinh chưa có SGK, 21.556 em thiếu ít nhất 1-2 cuốn; ở cấp THPT có 5.099 học sinh chưa có SGK, 11.418 em thiếu ít nhất 1-2 cuốn.

Học sinh được hướng dẫn dùng sách trong thư viện, sách cũ hoặc SGK điện tử miễn phí. Ảnh: T.D

Bày tỏ mong muốn ngành Giáo dục nhanh chóng đáp ứng đủ SGK cho học sinh, chị Đặng Thị Hà (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Phụ huynh chúng tôi cũng hiểu những trở ngại, vướng mắc của ngành Giáo dục trong năm đầu thực hiện 1 bộ sách dùng chung, song cũng mong rằng vấn đề này sớm được khắc phục để đảm bảo việc học cho các con. Hiện gia đình tôi có 2 con đến trường và vẫn đang mỏi mòn chờ SGK”.

Chung tâm lý đó, chị Trần Thị Hương (xã Gào) cho biết: “Hiện gia đình vẫn chưa mua đủ SGK lớp 6 cho con. Sau nhiều ngày ngược xuôi tìm mua SGK cho con tại các nhà sách lớn nhỏ vẫn không có, tôi động viên con học chung sách với bạn và chủ động tiếp cận, khai thác SGK điện tử miễn phí. Hy vọng các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục khó khăn, sớm cung cấp đủ sách, đáp ứng điều kiện học tập cho học sinh”.

Nhận định về tình hình chung, ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai - cho biết: Đây là vấn đề khó đối với ngành Giáo dục trong năm đầu tiên thực hiện chung 1 bộ SGK. Chính phủ đã yêu cầu trong tháng 9-2026 phải cung cấp đủ sách cho tất cả học sinh trên 34 tỉnh, thành phố.

Tại Gia Lai, qua rà soát, số lượng SGK còn thiếu tại một số cơ sở giáo dục chủ yếu thuộc nhu cầu cấp phát cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Đối với nhu cầu này, Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Gia Lai đã đăng ký 1.055.000 bản SGK; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã bảo đảm đầy đủ sản lượng theo đăng ký và đã cung ứng sách về địa phương để cấp phát cho học sinh.

Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tiến độ tiếp nhận, phân phối và cấp phát SGK, bảo đảm sách được chuyển đến học sinh theo nhu cầu đã đăng ký.

Trước đó, tỉnh cũng đã có chính sách mua sách để cho mượn đối với học sinh tại các trường dân tộc phổ thông nội trú, hộ nghèo và học sinh là người dân tộc thiểu số. Hiện nay đã đăng ký mua để bảo đảm nguồn sách cho học sinh.

Tuy nhiên, tình trạng sách mua bên ngoài tại Gia Lai vẫn còn thiếu cục bộ. Để khắc phục tình trạng này, Sở GD&ĐT yêu cầu từng cơ sở giáo dục rà soát, đối chiếu số lượng SGK đã đăng ký, đơn vị phát hành đã giao, nhà trường đã tiếp nhận, học sinh đã nhận và còn thiếu theo từng lớp, môn học/hoạt động giáo dục, tên sách…

“Ngoài việc điều chuyển SGK từ nơi dư đến nơi thiếu, các đơn vị cần hướng dẫn cho giáo viên, học sinh khai thác SGK tại thư viện và SGK cũ còn sử dụng được; cung cấp địa chỉ và hướng dẫn phụ huynh, học sinh chủ động tiếp cận, khai thác SGK điện tử miễn phí trên trang điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nêu giải pháp.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT cũng lưu ý việc công khai danh sách điểm phân phối, cửa hàng có sách giáo khoa, số điện thoại liên hệ và phương án cung ứng; thông báo kịp thời đến học sinh, phụ huynh. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý ngay phản ánh và không để thiếu SGK mà chưa có phương án xử lý.

Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, thống nhất số liệu; xác định rõ nguyên nhân, phương án xử lý và thời hạn hoàn thành đối với từng trường hợp còn thiếu SGK. Hầu hết các trường học cũng cung cấp file sách giáo khoa PDF cho học sinh để đảm bảo việc dạy và học.

Gia Lai hiện đang thiếu nhiều đầu sách giáo khoa trong khi năm học mới đã bước sang tuần thứ ba. Ảnh: T.D

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cũng mong phụ huynh, học sinh và giáo viên chia sẻ với khó khăn chung của ngành. Hiện Sở GD&ĐT đã thống kê số sách thiếu, gửi Bộ GD&ĐT để cung ứng trong thời gian sớm nhất.

Trước mắt, Sở lập kênh cung cấp link nhà sách để các phòng giáo dục cập nhật theo tuần hoặc tháng, gửi về các đơn vị trường học phục vụ học sinh.