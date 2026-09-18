Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường mầm non Phú Sơn, tỉnh Nghệ An, người đã xả thân cứu học sinh rồi bị xe tải cán qua hai chân.

Ngày 16.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường mầm non Phú Sơn, tỉnh Nghệ An, vì đã có hành động dũng cảm cứu người, bảo vệ tính mạng của người khác trong tình huống nguy hiểm.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: MOET

Trước đó, chiều 28.8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An), bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Phát hiện có xe tải đang chạy tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền lập tức lao ra cứu trẻ.

Ngay khi giữ được bé an toàn, chiếc xe tải đã cán qua hai chân cô giáo Hiền. Cô Hiền được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tân Kỳ, sau đó chuyển tuyến tới Bệnh viện 115 Nghệ An rồi ra Hà Nội chữa trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc phần tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với mục tiêu giữ lại bàn chân cho cô giáo Hiền.

Sau 10 ngày điều trị, chân trái cô giáo Hiền tạm ổn định nhưng chân phải vẫn tiếp tục hoại tử. Cô Hiền dự kiến phải trải qua thêm một số ca phẫu thuật. Các bác sĩ đang cố gắng bảo tồn tối đa phần chi còn lại.

Bộ GD-ĐT cho biết, hoàn cảnh gia đình cô giáo Hiền rất khó khăn. Cô là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ 7 tuổi và 4 tuổi. Hiện hai con ở với ông bà ngoại, còn anh chị của cô giáo Hiền phải nghỉ việc, thay nhau chăm sóc cô tại bệnh viện.

Chiều 8.9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. Thứ trưởng cho biết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã quyết định tặng bằng khen cho cô.

Trước hành động dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền, nhiều cá nhân, tổ chức cũng đã vận động ủng hộ cô với số tiền hàng tỉ đồng.

Theo Văn Chung (TNO)