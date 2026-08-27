Chương trình mầm non mới: Không phải học nhiều hơn, trẻ sẽ học gì?

(GLO)- Từ năm học 2026-2027, Chương trình giáo dục mầm non mới được thí điểm tại 510 cơ sở trên cả nước, trong đó Gia Lai có 15 cơ sở. Điểm đáng chú ý không phải trẻ phải học nhiều kiến thức hơn, mà là thay đổi cách học, tăng trải nghiệm và phát triển toàn diện.

Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển mới của giáo dục mầm non khi Bộ GD&ĐT triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới trong thời gian 1 năm. Các cơ sở tham gia phải xây dựng kế hoạch phù hợp thực tiễn, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tiến độ và đặc biệt không gây áp lực lên đội ngũ giáo viên và trẻ em.

Cô trò Trường Mầm non Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) trong một buổi học. Ảnh: H.Đ

Thay đổi đáng chú ý nằm ở cách tổ chức hoạt động giáo dục. Trẻ được tạo thêm cơ hội chủ động tham gia các hoạt động, trải nghiệm, khám phá và vận dụng những gì đã biết vào các tình huống phù hợp với độ tuổi.

Thay vì chỉ nghe cô hướng dẫn rồi làm theo mẫu, trẻ có thể học thông qua chơi, quan sát, đặt câu hỏi, thử nghiệm, vận động và tương tác với bạn bè. Chẳng hạn, với chủ đề về cây xanh, thay vì chủ yếu xem tranh và nhận biết tên gọi, trẻ có thể trực tiếp gieo hạt, tưới nước, quan sát cây phát triển và kể lại những thay đổi mình nhìn thấy.

Qua 1 hoạt động, trẻ có thể đồng thời rèn khả năng quan sát, ngôn ngữ, vận động, hợp tác và hiểu biết về môi trường. Nói cách khác, mục tiêu không phải là “học nhiều hơn” mà là “học bằng nhiều cách hơn”.

Với trẻ mầm non, vui chơi và trải nghiệm không tách rời quá trình giáo dục. Chương trình mới hướng tới việc tổ chức hoạt động phù hợp với sự phát triển và nhu cầu của trẻ. Giáo viên đóng vai trò tổ chức môi trường, hướng dẫn, quan sát và tạo điều kiện để trẻ chủ động tham gia thay vì đặt nặng việc truyền đạt kiến thức.

Với trẻ mầm non, vui chơi và trải nghiệm không tách rời quá trình giáo dục. Ảnh: Nhã Uyên

Trẻ cần được hình thành những nền tảng cần thiết về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm - xã hội, thẩm mỹ; đồng thời, phát triển khả năng giao tiếp, tự phục vụ, hợp tác, thích nghi và giải quyết những vấn đề đơn giản phù hợp lứa tuổi.

Trước khi bước vào năm học mới, ngành Giáo dục và các trường đã tập trung chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất và tổ chức tập huấn. Từ ngày 20 đến 22-7, Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn trực tiếp tại TP. Cần Thơ về triển khai chương trình thí điểm; cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở được lựa chọn cũng tham gia tập huấn trực tuyến.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, trong quá trình thực hiện, các cơ sở phải thường xuyên trao đổi chuyên môn, rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả. Sau thời gian thí điểm, các địa phương báo cáo kết quả để phục vụ việc đánh giá và hoàn thiện chương trình.