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Hơn 1.100 học sinh Ia Grai được tuyên truyền về an toàn giao thông

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Sáng 28-9, Công an xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Hùng Vương tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống ma túy cho hơn 1.100 học sinh.

Tại chương trình, cán bộ Công an xã Ia Grai phổ biến những quy định cơ bản khi tham gia giao thông; đồng thời hướng dẫn học sinh một số kỹ năng cần thiết để bảo đảm an toàn như: chấp hành quy định về tốc độ, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát khi chuyển hướng, vượt xe và không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

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Cán bộ Công an xã Ia Grai tuyên truyền kỹ năng lái xe an toàn và phòng, chống ma túy tại Trường THCS Hùng Vương. Ảnh: P.N

Học sinh cũng được hướng dẫn cách nhận diện và chủ động phòng tránh những tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông, nhất là trên các tuyến đường có nhiều đoạn cua, dốc hoặc tầm nhìn hạn chế.

Cùng với nội dung về an toàn giao thông, cán bộ Công an xã tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội; phổ biến một số phương thức, thủ đoạn liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đó, các em được nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Chương trình góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh trong chấp hành pháp luật về giao thông và phòng, chống ma túy, đồng thời xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

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