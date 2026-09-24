544 cơ sở giáo dục thí điểm mô hình phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế

(GLO)- Bộ GD&ĐT sẽ triển khai thí điểm mô hình trường học phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế tại 544 cơ sở giáo dục trên toàn quốc, hướng tới đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, quản trị nhà trường và phát triển toàn diện năng lực người học.

Theo Quyết định số 1888/QĐ-BGDĐT ngày 30-6-2026 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2026-2035, 544 cơ sở được lựa chọn thí điểm gồm các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, THPT chuyên, THPT thực hành và các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, giảng dạy và học tập; giáo dục STEM/STEAM là những nội dung trọng tâm của việc thí điểm. Ảnh: N.U

Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn các cơ sở giáo dục đại diện cho cả khu vực thuận lợi và khó khăn để triển khai, qua đó bảo đảm tính đa dạng về điều kiện thực tế.

Mô hình hướng đến xây dựng môi trường giáo dục, trong đó học sinh được phát triển khả năng sáng tạo, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, hợp tác và thích ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế.

Các nội dung trọng tâm gồm ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, giảng dạy và học tập; giáo dục STEM/STEAM; đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục; đồng thời từng bước triển khai dạy một số môn học bằng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Theo chương trình, mô hình thí điểm cũng gắn với việc xây dựng trường học thông minh, phát triển học liệu và thiết bị hỗ trợ dạy học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

Sau giai đoạn thí điểm, chương trình đặt mục tiêu mở rộng mô hình trường học thông minh ứng dụng công nghệ số, AI, STEM/STEAM và dạy một số môn học bằng tiếng Anh tới khoảng 12.000 cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Cùng với đổi mới dạy học, yêu cầu về chất lượng quản trị nhà trường được đặt ở vị trí quan trọng. Trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường học, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc giảm đầu mối, tổ chức lại hệ thống chỉ là bước đầu; hiệu quả hoạt động, chất lượng quản lý và chất lượng giảng dạy phải là thước đo.

Hoạt động chuyên môn sau sắp xếp được định hướng theo nguyên tắc “chung toàn trường - riêng theo cấp học - linh hoạt theo điểm trường”, bảo đảm thống nhất về mục tiêu, kế hoạch, chuẩn chất lượng và dữ liệu, đồng thời phù hợp với đặc điểm từng cấp học và từng địa bàn.