3 điều kiện để giáo viên mầm non tư thục được đề xuất hỗ trợ 800.000 đồng/tháng

(GLO)- Giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở dân lập, tư thục có thể được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện. Trong đó, phải trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm, lớp có từ 30% trẻ là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Bộ GD&ĐT đang đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP về chính sách phát triển giáo dục mầm non. Theo dự thảo, giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Giáo viên mầm non tư thục có thể được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Ảnh minh họa: Nhã Uyên

Cụ thể, giáo viên phải có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; đồng thời, phải trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Theo đề xuất, giáo viên đủ điều kiện được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng. Thời gian hưởng hỗ trợ được tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học.

Khoản hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Số lượng giáo viên tại mỗi cơ sở được hưởng hỗ trợ được tính theo định mức giáo viên áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập hiện hành.

Đáng chú ý, mức 800.000 đồng/tháng được xác định là mức hỗ trợ tối thiểu. Theo dự thảo, UBND cấp tỉnh sẽ xây dựng mức hỗ trợ phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định để áp dụng tại địa phương.

Bên cạnh chính sách đối với giáo viên, dự thảo còn đề xuất các chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động và cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục nhằm góp phần nâng cao điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại những địa bàn tập trung đông người lao động.