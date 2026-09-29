Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trước 30-10, khoảng 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ sẽ tích hợp trên VNeID

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TNO, GD&TĐ)

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ GD&ĐT khẩn trương làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ và triển khai đồng bộ để tích hợp trên VNeID, hoàn thành trước ngày 30-10-2026.

Đây là một trong những nhiệm vụ được Thủ tướng đặt ra tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào ngày 28-9, sau khi kiện toàn theo Quyết định số 208-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

truoc-30-10-khoang-12-trieu-du-lieu-van-bang-chung-chi-se-len-vneid.png
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ GD&ĐT phải tập trung khắc phục các vấn đề liên quan đến an ninh mạng, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ dữ liệu giáo dục. Trong đó, các cơ sở giáo dục được yêu cầu làm sạch và gắn số định danh cho khoảng 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ, phục vụ việc tích hợp trên VNeID.

Việc số hóa, đồng bộ dữ liệu văn bằng, chứng chỉ được đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Khi dữ liệu được chuẩn hóa và gắn với định danh cá nhân, thông tin về văn bằng, chứng chỉ có thể được xác thực trên môi trường điện tử, góp phần giảm việc sử dụng giấy tờ trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan.

Yêu cầu này nằm trong nhóm nhiệm vụ về cắt giảm thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai Đề án 06. Thủ tướng đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính và đẩy mạnh khai thác dữ liệu để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, hệ sinh thái VNeID đã được tích hợp nhiều nhóm thông tin, giấy tờ. Theo báo cáo tại phiên họp, 8 nhóm thông tin, giấy tờ đã được tích hợp, trong đó có 18,9 triệu tài khoản hưởng an sinh xã hội; 25,8 triệu giấy phép lái xe và 24,2 triệu thông tin tình trạng hôn nhân. Đây được xem là nền tảng để tiếp tục mở rộng các loại dữ liệu cá nhân, giấy tờ và hồ sơ điện tử trên VNeID.

Cùng với dữ liệu văn bằng, chứng chỉ, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu của ngành. Các bộ, cơ quan được giao nhiệm vụ phải khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm dữ liệu được cập nhật, kết nối và khai thác thống nhất.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Từ 26-9, bằng đại học nước ngoài được xác minh trên VNeID thế nào?

Từ 26-9, bằng đại học nước ngoài được xác minh trên VNeID thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9-2026, quy định mới về công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, kết quả công nhận sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và từng bước kết nối với ứng dụng VNeID, giúp việc xác minh văn bằng thuận tiện hơn.

Có thể bạn quan tâm

Học viện Báo chí và Tuyên truyền có phân hiệu tại Huế, mở thêm cơ hội học tập cho miền Trung - Tây Nguyên

Học viện Báo chí và Tuyên truyền có phân hiệu tại Huế, mở thêm cơ hội học tập cho miền Trung - Tây Nguyên

Tin tức

(GLO)- Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa chính thức có phân hiệu tại TP. Huế, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình mở rộng không gian, quy mô đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông, khoa học xã hội và nhân văn cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Từ 26-9, bằng đại học nước ngoài được xác minh trên VNeID thế nào?

Từ 26-9, bằng đại học nước ngoài được xác minh trên VNeID thế nào?

Tin tức

(GLO)- Từ ngày 26-9-2026, quy định mới về công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, kết quả công nhận sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và từng bước kết nối với ứng dụng VNeID, giúp việc xác minh văn bằng thuận tiện hơn.

Nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo viên

Nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ cho cán bộ quản lý, giáo viên

Tin tức

(GLO)- Chiều 25-9, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng UBND xã Đak Pơ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cho 130 cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã.

544 cơ sở giáo dục thí điểm mô hình phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế

544 cơ sở giáo dục thí điểm mô hình phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT sẽ triển khai thí điểm mô hình trường học phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phản biện và hội nhập quốc tế tại 544 cơ sở giáo dục trên toàn quốc, hướng tới đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, quản trị nhà trường và phát triển toàn diện năng lực người học.

Thư viện Pleiku đưa sách đến hơn 500 học sinh xã Kông Chro

Thư viện Pleiku đưa sách đến hơn 500 học sinh xã Kông Chro

Giáo dục

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sách, tri thức và công nghệ thông tin, trong 2 ngày 22 và 23-9, Thư viện Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kông Chro tổ chức chương trình “Luân chuyển tài nguyên thông tin” tại xã Kông Chro.

null