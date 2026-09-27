Đại học Việt Nam trên 2 bảng xếp hạng thế giới 2026: Nổi bật ở những nhóm ngành, lĩnh vực nào?

(GLO)- Trong năm 2026, các đại học Việt Nam tiếp tục xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế theo ngành, lĩnh vực. Điều này cho thấy năng lực đào tạo và nghiên cứu được ghi nhận ở những nhóm chuyên môn khác nhau.

Trong đó, 2 kết quả đáng chú ý đến từ bảng xếp hạng theo nhóm ngành của Academic Ranking of World Universities (ARWU) và bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực học thuật (GRAS) do ShanghaiRanking Consultancy công bố.

Một tòa nhà của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Website trường/VnExpress

Cụ thể, Tổ chức ARWU công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo 57 ngành, thuộc các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học sinh học, khoa học y tế và khoa học xã hội.

Các đại học Việt Nam có mặt ở 4/5 lĩnh vực, trừ khoa học tự nhiên. Trong đó, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu, thuộc top 101-150 ở ngành Tài chính. Trường cũng nằm trong top 301-400 ở ngành Kinh tế học và Quản trị kinh doanh.

Một số trường khác trong nhóm 201-300 gồm: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh ở ngành Y tế công cộng; Đại học Duy Tân với ngành Kỹ thuật cơ khí; Học viện Nông nghiệp Việt Nam ở lĩnh vực Khoa học thú y.

Bảng xếp hạng theo ngành của ARWU căn cứ 9 chỉ số học thuật, chia thành 5 nhóm tiêu chí: Đội ngũ giảng viên đạt đẳng cấp thế giới, Sản lượng nghiên cứu đạt đẳng cấp thế giới, Nghiên cứu chất lượng cao, Tác động của nghiên cứu và Hợp tác quốc tế.

Trọng số mỗi nhóm thay đổi theo ngành, song "Sản lượng nghiên cứu" thường cao nhất. Các trường phải có 50-300 bài báo khoa học ở mỗi ngành, trong giai đoạn 2021-2025.

Trong khi đó, GRAS 2026 đánh giá khoảng 2.000 trường đại học thuộc 96 quốc gia và vùng lãnh thổ ở 57 ngành, chia thành 5 nhóm lớn gồm: khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học sự sống, khoa học y khoa và khoa học xã hội.

Việt Nam có 8 cơ sở giáo dục đại học góp mặt, với tổng cộng 18 lượt xếp hạng ở 11 ngành, tập trung nhiều nhất trong nhóm kỹ thuật.

Trong đó, thứ hạng cao nhất của đại diện Việt Nam thuộc về ngành Tài chính của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, nằm trong nhóm 101-150 thế giới.

Đáng chú ý nhất trong nhóm khoa học y khoa là kết quả của ngành Y tế công cộng tại Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Cả hai cùng được xếp trong nhóm 201-300 thế giới.

Với Đại học Y Hà Nội, ngành Y tế công cộng tăng từ nhóm 301-400 năm 2025 lên 201-300 năm 2026. Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cũng tăng 101 bậc, lên nhóm 201-300. Ngoài 2 trường trên, Đại học Duy Tân cũng có ngành Y tế công cộng được xếp trong nhóm 301-400 thế giới. Ngành Y học lâm sàng của Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm 401-500.

Như vậy, trong lĩnh vực khoa học y khoa, các đại diện Việt Nam được ghi nhận ở cả Y học lâm sàng và Y tế công cộng.