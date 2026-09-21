Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Vì sao chưa thể triển khai thí điểm vào năm 2027?

(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu chưa tổ chức thí điểm thi trên máy tính đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027, đồng thời đề nghị Bộ GD&ĐT hoàn thiện lộ trình theo hướng từng bước, bảo đảm an toàn, khả thi và công bằng giữa các thí sinh.

Đây là nội dung được nêu trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sau cuộc họp về Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính và các giải pháp phòng - chống gian lận thi cử cách đây hơn 1 tuần.

Học sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Gia Lai. Ảnh: T.D

Trước đó, trong đề án xây dựng hồi tháng 7, Bộ GD&ĐT đề xuất tổ chức thi trên máy tính theo lộ trình, trước mắt áp dụng tại những địa phương, điểm thi đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực.

Theo dự kiến, năm 2027, một số thí sinh sẽ thi trên máy tính, trong khi các thí sinh còn lại tiếp tục thi trên giấy. Đây được xem là giai đoạn chuyển tiếp, với yêu cầu bảo đảm tương đương về mức độ đánh giá và giá trị sử dụng kết quả thi. Từ đó, Bộ sẽ xem xét mở rộng, không chạy theo tiến độ khi chưa bảo đảm an toàn và công bằng.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng cần bám sát định hướng tổng thể đổi mới thi, tuyển sinh, trong đó đặt công bằng giữa các thí sinh là nguyên tắc cao nhất.

Việc xem xét thi trên máy tính chỉ khi các điều kiện cần thiết đã được kiểm chứng an toàn và có thể triển khai đồng bộ, đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Theo Phó Thủ tướng, trước mắt, chưa tổ chức thí điểm thi trên máy tính đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Thay vì triển khai ngay trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT được yêu cầu nghiên cứu lộ trình đồng bộ theo hướng thí điểm từng bước từ thấp đến cao.

Trước mắt, việc ứng dụng hình thức thi trên máy tính có thể được thực hiện trong các hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ, khảo sát chất lượng, thi thử và những kỳ đánh giá phù hợp.

Thông qua quá trình này, Bộ GD&ĐT sẽ có cơ sở kiểm chứng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, ngân hàng câu hỏi thi, năng lực tổ chức và mức độ thích ứng của học sinh trước khi xem xét áp dụng vào các kỳ thi quốc gia có tính chất quyết định.

Khi các điều kiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu, có thể tiến tới tổ chức thi trên máy tính đồng loạt trên toàn quốc nhằm bảo đảm công bằng giữa các thí sinh.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu rà soát, tính toán, hoàn thiện dự thảo đề án theo hướng thí điểm và tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có. Các khoản đầu tư mới phải phục vụ nhiều mục đích trong hoạt động giáo dục, bảo đảm hiệu quả lâu dài, không ảnh hưởng đến những nhiệm vụ cấp thiết hơn của ngành.

Cùng với việc hoàn thiện đề án, công tác phòng - chống gian lận thi cử cũng được yêu cầu tăng cường. Bộ GD&ĐT cần rà soát toàn diện các quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và quy định pháp luật liên quan, kịp thời sửa đổi, bổ sung để nhận diện các hình thức gian lận mới, nhất là gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị công nghệ cao.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát chế tài hiện hành, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật, kể cả pháp luật hình sự nếu cần thiết, nhất là đối với hành vi tổ chức gian lận trong các kỳ thi quan trọng, kỳ thi quốc gia.