Đại học ở miền Trung ra mắt 2 sản phẩm trí tuệ nhân tạo phục vụ giáo dục

Chiều 12.9, Đại học Duy Tân ra mắt HeyDT và DTU AI Exam Hub, 2 sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) do đội ngũ nhà trường nghiên cứu, phát triển, phục vụ hoạt động đào tạo, khảo thí và quản trị.

HeyDT là hệ thống trợ lý AI tương tác thông minh, kết hợp trí tuệ nhân tạo, công nghệ nhận dạng giọng nói (Speech-to-Text) và dữ liệu lớn (Big Data). Hệ thống được phát triển nhằm hỗ trợ sinh viên, giảng viên, cán bộ nhà trường tra cứu thông tin và tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên.

HeyDT được phát triển nhằm hỗ trợ sinh viên, giảng viên và cán bộ nhà trường tra cứu thông tin. Ảnh: Huy Đạt

Theo Đại học Duy Tân, HeyDT sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kết hợp kỹ thuật RAG để truy xuất thông tin từ kho dữ liệu của nhà trường, phục vụ việc tra cứu các nội dung như đào tạo, quy chế, biểu phí và dịch vụ sinh viên.

Hệ thống cũng được thiết kế để phân tích dữ liệu, nhận diện nhu cầu người dùng và cá nhân hóa nội dung hỗ trợ. Bên cạnh nền tảng web, HeyDT có khả năng kết nối với các hệ thống lõi của nhà trường thông qua API và hướng đến phát triển theo mô hình AI Agent, có thể chủ động thực hiện một số tác vụ.

HeyDT được phát triển để hỗ trợ tương tác đa phương thức, trong đó có nhận dạng và phản hồi bằng giọng nói. Ảnh: Huy Đạt

Sản phẩm thứ 2 là DTU AI Exam Hub, nền tảng ứng dụng AI trong toàn bộ quy trình khảo thí, từ quản lý ngân hàng đề, ra đề, tổ chức thi đến đánh giá kết quả.

Nền tảng hỗ trợ khảo thí đa ngôn ngữ và đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, phần thi nói có thể tương tác trực tiếp với AI; kết quả đánh giá kỹ năng nói và viết do AI đưa ra được giảng viên hậu kiểm, thẩm định trước khi công nhận điểm chính thức.

DTU AI Exam Hub cũng cho phép số hóa ngân hàng đề từ dữ liệu Word, hỗ trợ sinh đề theo chuẩn đầu ra, tạo nhiều mã đề tương đương và xáo trộn câu hỏi, đáp án. Hệ thống được tích hợp các chức năng giám sát phòng thi trực tuyến, cảnh báo những hành vi như chuyển tab, thoát toàn màn hình, sao chép, dán hoặc chia sẻ màn hình.

Ngoài ra, nền tảng cung cấp các dữ liệu phục vụ phân tích kết quả thi, như phổ điểm, độ tin cậy và khả năng phân cách của từng câu hỏi, qua đó hỗ trợ nhà trường đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo.

DTU AI Exam Hub ứng dụng AI vào các khâu ra đề, tổ chức thi và đánh giá kết quả. Ảnh: Huy Đạt

PGS-TS Nguyễn Gia Như, Phó giám đốc Đại học Duy Tân, cho biết trong kỷ nguyên AI, vấn đề đặt ra với các trường đại học không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn phải có năng lực nghiên cứu, làm chủ và phát triển sản phẩm AI.

"Đại học Duy Tân lựa chọn trả lời câu hỏi đó bằng những hành động cụ thể: không chỉ khai thác các nền tảng có sẵn, mà còn chủ động kiến tạo công nghệ, phát triển sản phẩm và từng bước hình thành năng lực AI nội sinh", PGS-TS Nguyễn Gia Như nói.

Theo Đại học Duy Tân, HeyDT và DTU AI Exam Hub sẽ được triển khai trong hoạt động đào tạo và quản trị của nhà trường. Đây là 2 sản phẩm mới trong hệ sinh thái AI mà trường đang phát triển, bên cạnh Case Study 2.0, DTU Hub Language và AI Stethoscope.

Theo Huy Đạt (TNO)