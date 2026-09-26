Từ 26-9, bằng đại học nước ngoài được xác minh trên VNeID thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9-2026, quy định mới về công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, kết quả công nhận sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và từng bước kết nối với ứng dụng VNeID, giúp việc xác minh văn bằng thuận tiện hơn.

Theo Thông tư số 65/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, công nhận văn bằng là việc xác nhận trình độ của người học theo hệ thống giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính và xác định mức độ tương đương với bậc trình độ trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam khi có cơ sở đối chiếu phù hợp.

Thủ tục công nhận văn bằng được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Du học Nga

Một thay đổi có tác động trực tiếp đến người dân là thủ tục công nhận văn bằng được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Người đề nghị công nhận văn bằng có thể nhập thông tin, tải hồ sơ trực tuyến và không phải nộp lại những dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Việc số hóa cũng được áp dụng đối với văn bằng, bảng điểm điện tử hoặc trường hợp thông tin có thể được xác thực trực tiếp từ cơ sở cấp bằng. Đối với văn bằng bằng tiếng Anh, người đề nghị không phải dịch sang tiếng Việt mà chỉ cần tải lên Cổng Dịch vụ công quốc gia bản quét các thành phần hồ sơ theo quy định.

Đây là thay đổi đáng chú ý trong việc giảm giấy tờ và hạn chế các bước xử lý thủ công trong quy trình công nhận văn bằng.

Thời gian giải quyết hồ sơ thông thường là 20 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ được tiếp nhận đầy đủ. Nếu cần xác minh thông tin từ cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc làm rõ thông tin liên quan đến văn bằng, thời hạn tối đa là 30 ngày làm việc, giảm so với mức 45 ngày làm việc theo quy định trước đây.

Không chỉ số hóa quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, Thông tư 65 còn hướng tới số hóa cả kết quả công nhận và hoạt động xác minh văn bằng.

Kết quả công nhận được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về công nhận văn bằng. Thông tin được tra cứu từ cơ sở dữ liệu hoặc hiển thị trên VNeID có giá trị xác minh, thay cho việc cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện xác minh bằng văn bản.

Cơ sở dữ liệu về công nhận văn bằng sẽ được kết nối với VNeID theo lộ trình. Điều này có thể giúp cơ quan, cơ sở giáo dục và đơn vị sử dụng lao động kiểm tra kết quả công nhận thuận tiện hơn.

Như vậy, quy trình mới hình thành một chuỗi số hóa xuyên suốt: từ khai báo thông tin, tiếp nhận hồ sơ, khai thác dữ liệu, xử lý và trả kết quả đến xác minh văn bằng sau khi được công nhận.

Thông tư 65/2026/TT-BGDĐT áp dụng đối với văn bằng giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Riêng việc công nhận văn bằng giáo dục đại học thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT).