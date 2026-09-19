Gia Lai: 490 giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng giáo dục STEM hướng nghiệp

(GLO)- Ngày 19 - 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Giáo dục STEM & Phát triển kỹ năng 4C đã khai mạc chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán về giáo dục STEM hướng nghiệp năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Ngọc Sỹ cho biết: Tỉnh định hướng xây dựng nền giáo dục thông minh, hình thành thế hệ công dân số và phát triển các lĩnh vực công nghệ cốt lõi như: trí tuệ nhân tạo, tự động hóa - Robotics và Internet vạn vật.

Theo đó, giáo dục STEM hướng nghiệp không chỉ trang bị kiến thức khoa học, công nghệ mà còn là cầu nối giúp học sinh làm quen với tư duy công nghệ, mở rộng hiểu biết và định hình lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với xu thế phát triển.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Ngọc Sỹ phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Minh Hoàng

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị giáo viên thay đổi tư duy sư phạm, tăng cường dạy học gắn với thực tiễn, phát huy vai trò chủ động của học sinh; đồng thời vận dụng, chia sẻ và nhân rộng các phương pháp giáo dục STEM tại đơn vị.

Trong thời gian học trực tiếp, giáo viên được hướng dẫn thiết kế giáo án, tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM theo quy trình thiết kế kỹ thuật EDP và trực tiếp thực hành tại phòng STEM LAB. Với chủ đề “Smart Farm - Nông trại thông minh”, giáo viên thực hiện các bước từ xác định vấn đề, xây dựng ý tưởng, lắp ráp, lập trình đến thử nghiệm, đánh giá và cải tiến sản phẩm. Qua đó, nội dung bồi dưỡng được gắn chặt giữa lý thuyết với thực hành, hướng tới khả năng triển khai ngay tại các nhà trường.

Quang cảnh lễ khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Minh Hoàng

Bên cạnh đó, giáo viên được tiếp cận, trải nghiệm các công cụ Robotics, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ giáo dục và hệ thống quản lý học tập; từng bước nâng cao năng lực khai thác công nghệ phục vụ thiết kế và tổ chức bài học STEM.

Chương trình có 490 giáo viên tham gia, gồm 100 giáo viên tiểu học, 90 giáo viên THCS và 300 giáo viên THPT. Sau giai đoạn học trực tuyến từ ngày 15-9 đến 17-9, các lớp trực tiếp được tổ chức từ ngày 19-9 đến 30-9 theo từng cấp học.