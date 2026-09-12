Bộ GD-ĐT chỉ đạo nóng về sách giáo khoa, phải điều chuyển ngay để không thiếu sách

Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nghiêm túc thực hiện các nội dung về vấn đề đảm bảo cung ứng sách giáo khoa trước tình trạng phụ huynh, học sinh khó khăn mua sách.

Các sở GD-ĐT các tỉnh thành phải xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT mới có công văn gửi tới sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp ngày 9.9.2026 về tình hình cung ứng sách giáo khoa; tiếp theo Công văn số 5655/BGDĐT-GDPT ngày 21.8.2026 của Bộ GD-ĐT, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo từng cơ sở giáo dục phổ thông rà soát, đối chiếu đến thời điểm chốt số liệu: số lượng sách giáo khoa đã đăng ký, đơn vị phát hành đã giao, nhà trường đã tiếp nhận, học sinh đã nhận và còn thiếu theo từng lớp, môn học hoạt động giáo dục, tên sách.

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Sở GD-ĐT các địa phương phải rà soát đầy đủ nhu cầu phát sinh, nhất là tại trường mới thành lập, tổ chức lại hoặc điều chỉnh quy mô; trường nội trú tại địa bàn biên giới; trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các sở GD-ĐT xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa đến từng cơ sở giáo dục, từng đơn vị hành chính cấp xã và từng tỉnh, thành phố; thống kê số bản còn thiếu theo từng đầu sách, từng tập.

Sở GD-ĐT phải phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành xác nhận nhu cầu, cung ứng ngay số sách giáo khoa còn thiếu; điều chuyển sách giáo khoa từ nơi dư đến nơi thiếu. Đồng thời, cần thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp sách giáo khoa; hướng dẫn cơ sở giáo dục khai thác sách giáo khoa tại thư viện và sách giáo khoa cũ còn sử dụng được. Cần cung cấp địa chỉ và hướng dẫn phụ huynh, học sinh chủ động tiếp cận, khai thác sách giáo khoa điện tử miễn phí trên trang điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

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Bộ GD-ĐT đề nghị sở GD-ĐT phải công khai danh sách điểm phân phối, cửa hàng có sách giáo khoa số điện thoại liên hệ, đường dây nóng và phương án cung ứng; thông báo kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh. Tiếp nhận, xử lý ngay phản ánh và không để thiếu sách giáo khoa mà chưa có phương án xử lý.

Bên cạnh đó, phải báo cáo số liệu về Bộ GD-ĐT. "Giám đốc sở GD-ĐT chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu; xác định rõ nguyên nhân, phương án xử lý và thời hạn hoàn thành đối với từng trường hợp còn thiếu sách giáo khoa", công văn của Bộ GD-ĐT nêu rõ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải báo cáo chính xác số lượng sách giáo khoa tồn kho; thực hiện ngay phương án điều chuyển sách

Công văn của Bộ GD-ĐT nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thực hiện. Trong đó, có yêu cầu phải "rà soát, báo cáo tình hình tiếp nhận đăng ký nhu cầu, chuẩn bị nguồn sách, phân bổ, vận chuyển, giao nhận và phát hành sách giáo khoa tại từng tỉnh, thành phố; đối chiếu với nhu cầu do các Sở GD-ĐT xác nhận, làm rõ từng đầu sách và số lượng chưa được cung ứng".

Tìm mua sách giáo khoa tại một cửa hàng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ở 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP.HCM

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải "báo cáo chính xác số lượng sách giáo khoa tồn kho tại từng kho, đơn vị phát hành và địa bàn theo từng lớp, môn học hoạt động giáo dục, tên sách; xác định số lượng còn dư có thể điều chuyển. Thực hiện ngay phương án điều chuyển, cung ứng; bảo đảm mọi nhu cầu còn thiếu đã được địa phương xác nhận đều có phương án xử lý".

Bên cạnh đó, nhà xuất bản phải công khai, cập nhật danh sách đơn vị phân phối, cửa hàng đang có sách giáo khoa tại từng tỉnh, thành phố, gồm: tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, thời gian phục vụ, phương thức mua; cung cấp cho các Sở GD-ĐT để thông tin đến học sinh, cha mẹ học sinh.

Phải thiết lập đường dây nóng, tổ phản ứng nhanh về sách giáo khoa Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam phải thiết lập, công khai đường dây nóng; thành lập Tổ phản ứng nhanh tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đầu mối phát hành ở địa phương để tiếp nhận, xác minh, xử lý ngay phản ánh về thiếu sách giáo khoa, công khai đầu mối, số điện thoại, thời gian tiếp nhận và kết quả xử lý. Nhà xuất bản phải cung cấp miễn phí sách giáo khoa điện tử tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn/tap-huan; công khai rộng rãi địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh dễ tiếp cận trong thời gian chờ cung ứng bản in. "Nhà xuất bản phải phối hợp với các sở GD-ĐT, ưu tiên vận chuyển, cung ứng ngay cho trường còn học sinh thiếu sách giáo khoa, hoàn thành trước ngày 15.9.2026; báo cáo theo phụ lục II. Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tiến độ điều chuyển, cung ứng và việc công khai các đầu mối phục vụ", công văn của Bộ GD-ĐT nêu. Đồng thời, công văn của Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo: "Trên cơ sở báo cáo và tình hình thực tế, Vụ Giáo dục Phổ thông chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp số liệu, báo cáo lãnh đạo Bộ, tham, mưu các giải pháp khắc phục; trường hợp cần thiết, đề xuất tổ chức đoàn kiểm tra công tác cung ứng, phát hành sách giáo khoa tại các tỉnh, thành phố, tập trung vào các địa phương còn học sinh thiếu sách giáo khoa, chậm khắc phục hoặc có số liệu báo cáo chưa đầy đủ, chưa thống nhất".

Theo Tuệ Nguyễn - Thúy Hằng (TNO)