Giáo dục nghề nghiệp “bắt nhịp” công nghệ: Bổ sung nghề AI, bán dẫn, UAV, đường sắt tốc độ cao

(GLO)- Nhiều lĩnh vực công nghệ mới được bổ sung vào danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số và công nghiệp hóa.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 1-12-2026, quy định danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp đối với trình độ cao đẳng, trung cấp, giáo dục trung học nghề và danh mục nghề trình độ sơ cấp; đồng thời thiết lập cơ chế rà soát, cập nhật để kịp thời bổ sung những lĩnh vực đào tạo mới phát sinh từ nhu cầu nhân lực và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Cánh tay robot công nghiệp trong đào tạo cơ điện tử tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Trọng Nhân/TTO

Đáng chú ý, danh mục mới bổ sung nhiều ngành, nghề gắn với các công nghệ mới và những lĩnh vực đang được định hướng phát triển. Cụ thể, trong nhóm máy tính và công nghệ thông tin, danh mục có các ngành, nghề: Trí tuệ nhân tạo, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cả 3 đều có thể tổ chức đào tạo ở giáo dục trung học nghề, trung cấp và cao đẳng.

Nhóm công nghệ kỹ thuật có thêm nhiều nghề gắn với các lĩnh vực mới như: Kiểm thử và đóng gói vi mạch, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ robot công nghiệp, Công nghệ bán dẫn, Công nghệ kỹ thuật bán dẫn và vi mạch, Vận hành và bảo trì thiết bị bay không người lái.

Danh mục cũng có Công nghệ sản xuất chip bán dẫn, Sửa chữa và điều khiển máy bay không người lái tầm thấp, Kỹ thuật lắp đặt và bảo trì trạm sạc xe điện.

Nhóm phục vụ phát triển hạ tầng giao thông có nhiều nghề liên quan đến đường sắt như: Lắp đặt và bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu và AFC đường sắt tốc độ dưới 200 km/h; Kỹ thuật hệ thống điện đường sắt tốc độ dưới 200 km/h; Lắp đặt và bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu và AFC đường sắt tốc độ cao; Kỹ thuật hệ thống điện đường sắt tốc độ cao; Điều độ điện sức kéo đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt đô thị.

Ngoài ra, ở lĩnh vực năng lượng còn có các nghề: Lắp đặt và bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo; Vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trời.

Theo định hướng mới, việc xây dựng danh mục ngành, nghề đào tạo không chỉ nhằm bổ sung những nghề đang có nhu cầu mà còn phải có khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động.

Đây là cơ sở để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn bị đội ngũ nhà giáo và đầu tư trang thiết bị phù hợp.

Việc bổ sung các nghề mới cũng mở rộng lựa chọn cho người học, nhất là học sinh sau THCS, THPT và người lao động có nhu cầu học nghề, chuyển đổi hoặc nâng cao kỹ năng.

Thay vì chỉ tập trung vào những ngành nghề truyền thống, người học có thêm cơ hội tiếp cận các lĩnh vực gắn với công nghệ mới và nhu cầu nhân lực trong tương lai.