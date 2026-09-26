Học viện Báo chí và Tuyên truyền có phân hiệu tại Huế, mở thêm cơ hội học tập cho miền Trung - Tây Nguyên

(GLO)- Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa chính thức có phân hiệu tại TP. Huế, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình mở rộng không gian, quy mô đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông, khoa học xã hội và nhân văn cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Sáng 26-9, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại TP. Huế. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của Học viện Báo chí và Tuyên truyền sau gần 65 năm xây dựng, trưởng thành.

Các đại biểu tại Lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu tại TP. Huế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: N.T/TTO

Theo thông tin từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngày 8-9-2026, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 2656/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại TP. Huế.

Việc thành lập phân hiệu tại Huế diễn ra trong bối cảnh Học viện đang từng bước mở rộng không gian phát triển. Trước đó, từ tháng 5-2026, Học viện đã tiếp nhận cơ sở nhà, đất, tài sản cùng đội ngũ viên chức, người lao động tại địa chỉ số 201 Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa, TP. Huế (Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia trước đây).

Theo Học viện, sự ra đời của Phân hiệu TP. Huế tạo điều kiện để người học, cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ nhân lực tại các cơ quan, đơn vị ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên tiếp cận thuận lợi hơn với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Trên nền tảng đã được xây dựng tại Huế, Học viện sẽ phát huy thế mạnh đào tạo về lý luận chính trị, báo chí, truyền thông, khoa học xã hội và nhân văn; mở rộng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo từ xa. Hiện nay, Học viện đã tuyển sinh và mở chương trình đào tạo ở cả 3 cấp độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Phân hiệu được kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội học tập, nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn cho người học; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhiệm vụ chính trị cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và truyền thông của các địa phương trong khu vực.