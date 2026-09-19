Xã Ia Ly: 68% khu dân cư đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”

Trong 5 năm qua, Quỹ Khuyến học xã Ia Ly đã trao thưởng, trao học bổng cho học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Đây là kết quả của việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại địa phương với sự tham gia tích cực của chính quyền, hội đoàn thể, tổ chức, cá nhân, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở cấp thôn, chi bộ thôn.

Toàn cảnh Đại hội Khuyến học xã Ia Ly lần thứ I. Ảnh: Minh Trung

Đến nay, Hội khuyến học xã Ia Ly có 8 chi hội thôn, làng và 5 chi hội trường học với tổng số 1.138 hội viên, đạt tỷ lệ 32,2% so với tổng dân số toàn xã; hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, chiếm tỷ lệ 78,1%, trong đó 1.283 gia đình đạt danh hiệu xuất sắc tiêu biểu. Bên cạnh đó, 100% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” và 68% khu dân cư đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Minh Trung

Trên cơ sở kết quả đạt được, tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội khuyến học xã Ia Ly đặt mục tiêu phấn đấu nâng tỷ lệ hội viên đạt 38% tổng dân số; đưa trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” và trên 40% gia đình đạt tiêu biểu xuất sắc. Đồng thời, phấn đấu 100% khu dân cư đạt “Cộng đồng học tập”, giữ vững các danh hiệu “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập cấp xã”.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã Ia Ly lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại Đại hội.

﻿Ảnh: Minh Trung

Nhân sự kiện Đại hội khuyến học xã Ia Ly, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai cũng đã trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.