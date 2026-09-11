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Tỷ lệ từ chối visa du học Australia tăng hơn 3 lần, cao nhất trong 10 năm qua

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H.M (theo TTXVN/Vietnam+, Vnexpress, baotintuc)

(GLO)- Tỷ lệ từ chối visa du học Australia lên tới hơn 21%, cao nhất trong 10 năm qua, khi Australia siết chặt các quy định nhập cư.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Australia (DOHA), tỷ lệ hồ sơ xin visa du học bị từ chối đã tăng từ 7,9% vào tháng 6-2016 lên 24,2% vào tháng 6-2026. Mức từ chối cũng chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia.

Trong đó, khóa năm 2025-2026, hơn 51% hồ sơ của công dân Nepal bị từ chối, so với khoảng 40% đối với công dân Ấn Độ và 5,8% đối với công dân Trung Quốc.

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Sinh viên tại Đại học Sydney, Australia. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tuần trước, Australia đóng cửa một khóa học nghề (VET), do lo ngại sinh viên quốc tế lợi dụng chương trình để duy trì visa thay vì mục đích học tập thực sự.

Hiện các hồ sơ được đánh giá theo tiêu chí “Sinh viên thật” (Genuine Student - GS), nhằm xác định mục đích học tập thực sự của người xin thị thực. Bộ Nội vụ cho biết, việc xem xét dựa trên hoàn cảnh của người nộp đơn, kế hoạch tại Australia, giá trị khóa học đối với tương lai của người học, lịch sử nhập cư và các yếu tố liên quan.

Tuy nhiên, một số đại lý tư vấn và luật sư di trú đặt câu hỏi về cách áp dụng tiêu chí GS, cho rằng lý do từ chối trong nhiều trường hợp còn chung chung và mang tính chủ quan.

Một luật sư cho biết: Số đơn kháng nghị của những người đang ở Australia bị từ chối visa đã tăng gấp 5 lần trong những tháng gần đây, trong khi người nộp đơn từ ngoài Australia không có quyền kháng nghị theo cách này.

Dù vậy, DOHA khẳng định một hệ thống visa du học mạnh và uy tín sẽ có lợi cho sinh viên, các trường và cộng đồng. Nó cũng giúp duy trì vị thế điểm đến giáo dục hàng đầu thế giới của nước này.

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