Du học Mỹ: 15 trường có chi phí trên 100.000 USD mỗi năm

(GLO)- Chi phí đại học tại Mỹ tiếp tục tăng, với 15 trường công bố tổng chi phí dành cho tân sinh viên trên 100.000 USD/năm. Tuy nhiên, số tiền thực tế sinh viên phải chi trả có thể thấp hơn đáng kể nhờ học bổng và các khoản hỗ trợ tài chính.

Theo đó, đứng đầu danh sách là Đại học Harvey Mudd với 104.512 USD/năm, tương đương khoảng 2,73 tỷ đồng. Tiếp theo là Đại học Duke với 103.975 USD và Đại học Chicago với 103.821 USD.

Trong nhóm này còn có các trường như: Đại học Nam California (USC), Barnard, Washington, Smith, Fordham, Claremont McKenna, Vassar, Wesleyan, New York University, Georgetown, Colgate và Haverford. Mức thấp nhất là 100.026 USD/năm tại Haverford.

Một tòa nhà ở Đại học Harvey Mudd (Mỹ). Ảnh: Website trường/VnExpress

Tuy nhiên, mức trên 100.000 USD là tổng chi phí được công bố, không đồng nghĩa mọi sinh viên đều phải bỏ ra toàn bộ số tiền này. Bởi lẽ, 15 trường nói trên dành trung bình khoảng 42.000-78.650 USD/năm cho học bổng và hỗ trợ tài chính. Điều này có thể làm giảm đáng kể số tiền gia đình phải chi trả.

Chẳng hạn, Đại học Nam California (USC) ước tính tổng chi phí năm học 2026-2027 cho sinh viên học toàn thời gian và ở trong khuôn viên trường là 103.162 USD; trong đó học phí 75.384 USD, phí 1.952 USD, nhà ở 13.510 USD và ăn uống 8.442 USD.

USC cho biết, gần 2/3 sinh viên bậc đại học nhận 1 hình thức hỗ trợ tài chính. Trong năm học 2024-2025, trường cấp tổng cộng 904 triệu USD hỗ trợ, trong đó 78% là các khoản trợ cấp và học bổng không phải hoàn trả.

Với sinh viên quốc tế, chính sách hỗ trợ được xem xét riêng. USC hiện không cấp hỗ trợ tài chính theo nhu cầu (need-based financial aid) cho sinh viên quốc tế.

Các ứng viên quốc tế phải chứng minh khả năng tài chính để trang trải toàn bộ chi phí năm học đầu tiên; họ có thể cạnh tranh các học bổng thành tích nhưng không có học bổng USC nào bao phủ toàn bộ chi phí theo công bố của trường.

Không chỉ học phí, sinh viên quốc tế còn phải tính tiền nhà, ăn uống, bảo hiểm, sách vở, đi lại và các khoản chi tiêu cá nhân.

Tại Boston University, trường ước tính chi phí dành cho sinh viên quốc tế bậc đại học trong năm học 2026-2027 lên tới 105.666 USD cho 9 tháng. Trong đó, học phí là 73.364 USD, lệ phí 1.577 USD, bảo hiểm y tế 3.715 USD, nhà ở và ăn uống 20.969 USD, cùng các khoản sách vở và chi tiêu khác.

Được biết, mức chi phí đại học tại Mỹ đã tăng đáng kể trong những năm qua. Tổng chi phí đại học, gồm học phí và sinh hoạt phí, tại 324 trường Mỹ đã tăng khoảng 40% trong 20 năm.

Với học sinh Việt Nam có kế hoạch du học Mỹ, chi phí niêm yết chỉ nên được xem là điểm xuất phát. Khi lựa chọn trường, phụ huynh cần tìm hiểu chính sách học bổng dành riêng cho sinh viên quốc tế, mức hỗ trợ có thể nhận được và đặc biệt là net price - số tiền thực tế gia đình phải chi trả sau hỗ trợ tài chính.