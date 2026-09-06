Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Du học Mỹ: 15 trường có chi phí trên 100.000 USD mỗi năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VnExpress, US News)

(GLO)- Chi phí đại học tại Mỹ tiếp tục tăng, với 15 trường công bố tổng chi phí dành cho tân sinh viên trên 100.000 USD/năm. Tuy nhiên, số tiền thực tế sinh viên phải chi trả có thể thấp hơn đáng kể nhờ học bổng và các khoản hỗ trợ tài chính.

Theo đó, đứng đầu danh sách là Đại học Harvey Mudd với 104.512 USD/năm, tương đương khoảng 2,73 tỷ đồng. Tiếp theo là Đại học Duke với 103.975 USD và Đại học Chicago với 103.821 USD.

Trong nhóm này còn có các trường như: Đại học Nam California (USC), Barnard, Washington, Smith, Fordham, Claremont McKenna, Vassar, Wesleyan, New York University, Georgetown, Colgate và Haverford. Mức thấp nhất là 100.026 USD/năm tại Haverford.

du-hoc-my-15-truong-co-chi-phi-tren-100000-usd-moi-nam.jpg
Một tòa nhà ở Đại học Harvey Mudd (Mỹ). Ảnh: Website trường/VnExpress

Tuy nhiên, mức trên 100.000 USD là tổng chi phí được công bố, không đồng nghĩa mọi sinh viên đều phải bỏ ra toàn bộ số tiền này. Bởi lẽ, 15 trường nói trên dành trung bình khoảng 42.000-78.650 USD/năm cho học bổng và hỗ trợ tài chính. Điều này có thể làm giảm đáng kể số tiền gia đình phải chi trả.

Chẳng hạn, Đại học Nam California (USC) ước tính tổng chi phí năm học 2026-2027 cho sinh viên học toàn thời gian và ở trong khuôn viên trường là 103.162 USD; trong đó học phí 75.384 USD, phí 1.952 USD, nhà ở 13.510 USD và ăn uống 8.442 USD.

USC cho biết, gần 2/3 sinh viên bậc đại học nhận 1 hình thức hỗ trợ tài chính. Trong năm học 2024-2025, trường cấp tổng cộng 904 triệu USD hỗ trợ, trong đó 78% là các khoản trợ cấp và học bổng không phải hoàn trả.

Với sinh viên quốc tế, chính sách hỗ trợ được xem xét riêng. USC hiện không cấp hỗ trợ tài chính theo nhu cầu (need-based financial aid) cho sinh viên quốc tế.

Các ứng viên quốc tế phải chứng minh khả năng tài chính để trang trải toàn bộ chi phí năm học đầu tiên; họ có thể cạnh tranh các học bổng thành tích nhưng không có học bổng USC nào bao phủ toàn bộ chi phí theo công bố của trường.

Không chỉ học phí, sinh viên quốc tế còn phải tính tiền nhà, ăn uống, bảo hiểm, sách vở, đi lại và các khoản chi tiêu cá nhân.

Tại Boston University, trường ước tính chi phí dành cho sinh viên quốc tế bậc đại học trong năm học 2026-2027 lên tới 105.666 USD cho 9 tháng. Trong đó, học phí là 73.364 USD, lệ phí 1.577 USD, bảo hiểm y tế 3.715 USD, nhà ở và ăn uống 20.969 USD, cùng các khoản sách vở và chi tiêu khác.

Được biết, mức chi phí đại học tại Mỹ đã tăng đáng kể trong những năm qua. Tổng chi phí đại học, gồm học phí và sinh hoạt phí, tại 324 trường Mỹ đã tăng khoảng 40% trong 20 năm.

Với học sinh Việt Nam có kế hoạch du học Mỹ, chi phí niêm yết chỉ nên được xem là điểm xuất phát. Khi lựa chọn trường, phụ huynh cần tìm hiểu chính sách học bổng dành riêng cho sinh viên quốc tế, mức hỗ trợ có thể nhận được và đặc biệt là net price - số tiền thực tế gia đình phải chi trả sau hỗ trợ tài chính.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm và chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm và chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, sáng 5-9, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai (phường Thống Nhất).

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Tin tức

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Trao hơn 6,1 tỷ đồng học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Trao hơn 6,1 tỷ đồng học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Giáo dục

(GLO)- Ngày 1-9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam” tổ chức Lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 314 học sinh, sinh viên khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Học sinh nào có nguy cơ “rơi” ngoài chính sách?

Học sinh nào có nguy cơ “rơi” ngoài chính sách?

Tin tức

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện chính sách đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng DTTS, miền núi và các địa bàn khó khăn. Trong đó, nghiên cứu điều chỉnh chính sách học sinh bán trú theo điều kiện thực tế của người học.

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Lấy người học làm trung tâm - Kỳ cuối: Hướng đến nền giáo dục chất lượng và bình đẳng

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Lấy người học làm trung tâm - Kỳ cuối: Hướng đến nền giáo dục chất lượng và bình đẳng

Tin tức

(GLO)- Sắp xếp, tinh gọn đầu mối trường học chỉ là bước đầu. Ngành Giáo dục cần tiếp tục tổ chức, vận hành hiệu quả mạng lưới và sử dụng tốt cơ sở vật chất, nguồn lực sau sắp xếp. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền lợi và cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh.

Thành lập phân hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai.

Thành lập phân hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Gia Lai là 1 trong 3 địa phương được chọn đặt phân hiệu trực thuộc Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Phân hiệu dự kiến đặt tại phường Thống Nhất, góp phần rèn luyện học sinh toàn diện, kết hợp kiến thức phổ thông với quốc phòng - an ninh, tạo nguồn cán bộ chất lượng cho quân đội, đất nước.

Giáo viên mầm non Gia Lai trang trí lớp học sẵn sàng cho “Ngày hội đến trường của bé”

Sẵn sàng cho “Ngày hội đến trường của bé”

Tin tức

(GLO)- Không khí đón năm học mới đang rộn ràng tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Những ngày này, cán bộ, giáo viên tất bật chỉnh trang trường lớp, làm mới không gian vui chơi, sẵn sàng cho “Ngày hội đến trường của bé”.

Thủ tướng Chính Phủ chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Tin tức

(GLO)- Sáng 27-8, tại trụ sở Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

null