Đào tạo giáo viên sắp thay đổi lớn: Trường nào còn được đào tạo sư phạm?

(GLO)- Việc đào tạo giáo viên sẽ được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn đầu mối, chấm dứt đào tạo sư phạm tại các trường không phải cơ sở sư phạm và tập trung nguồn lực cho những trường chủ chốt.

Tại cuộc họp về giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ GD&ĐT chấm dứt tình trạng đào tạo giáo viên tại các trường không phải trường sư phạm, đồng thời tiếp tục rà soát, thu gọn đầu mối các cơ sở đào tạo giáo viên.

Trường Đại học Quy Nhơn là một trong số các cơ sở giáo dục được định hướng giữ vai trò chủ chốt trong đào tạo giáo viên. Ảnh: TTO

Theo định hướng này, việc đào tạo sư phạm sẽ không còn được mở rộng theo số lượng cơ sở như hiện nay mà tập trung vào những trường có năng lực và vai trò phù hợp.

Chính phủ yêu cầu xây dựng chuẩn đào tạo, chuẩn đầu ra chung, gắn chất lượng đào tạo với khả năng sinh viên sau tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tế của ngành giáo dục.

Hiện cả nước có hơn 100 cơ sở đào tạo giáo viên, gồm 65 trường đại học và các trường cao đẳng. Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, mạng lưới này phân bố chưa đồng đều, trong khi vai trò của một số trường cao đẳng ngày càng hạn chế.

Theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, cả nước dự kiến còn khoảng 48-50 trường đào tạo giáo viên, giảm 15-17 trường so với hiện nay.

Trong số các cơ sở được định hướng giữ vai trò chủ chốt có Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tây Bắc, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Đà Lạt, Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Đồng Tháp. Các cơ sở này được quy hoạch với tổng quy mô đào tạo giáo viên dự kiến khoảng 180.000-200.000 người vào năm 2030.

Cùng với việc sắp xếp mạng lưới, cách tuyển sinh ngành sư phạm cũng được yêu cầu đổi mới. Ngoài các tiêu chí tuyển sinh hiện hành, Bộ GD&ĐT được giao nghiên cứu bổ sung đánh giá năng lực nghề nghiệp và tâm lý sư phạm ngay từ đầu vào.

Công tác bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cũng sẽ được rà soát, đổi mới để tạo điều kiện thu hút nhân lực chất lượng cao từ các ngành, lĩnh vực khác tham gia giảng dạy.

Một yêu cầu đáng chú ý là các trường đào tạo giáo viên phải xây dựng hệ thống dữ liệu theo dõi sinh viên sau tốt nghiệp, trong đó quan tâm tỷ lệ sinh viên vào nghề và mức độ đáp ứng yêu cầu thực tế. Chất lượng đào tạo sẽ được đánh giá không chỉ ở quá trình đào tạo mà còn ở kết quả đầu ra và khả năng tham gia nghề nghiệp của người học.

Bộ GD&ĐT cũng được giao xây dựng Đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, xác định các cơ sở cần đầu tư trọng điểm, nhu cầu về phòng thí nghiệm, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, cơ chế tài chính và chính sách phát triển đội ngũ giảng viên, trình Chính phủ trong quý IV/2026.