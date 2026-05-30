Trường Đại học Quy Nhơn công bố 1.491 chỉ tiêu đào tạo giáo viên năm 2026

(GLO)- Ngày 29-5, Trường Đại học Quy Nhơn công bố 1.491 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy các ngành đào tạo giáo viên năm 2026.

Theo công bố, ngành Giáo dục Tiểu học có số lượng chỉ tiêu lớn nhất với 250 chỉ tiêu, tiếp đến là Sư phạm Tiếng Anh với 200 chỉ tiêu và Giáo dục Mầm non với 180 chỉ tiêu.

Trường Đại học Quy Nhơn công bố 1.491 chỉ tiêu đào tạo giáo viên. Ảnh: Hồ Điểm

Các ngành có quy mô tuyển sinh từ 100 chỉ tiêu trở lên gồm: Sư phạm Tin học (120 chỉ tiêu), Sư phạm Ngữ văn (120 chỉ tiêu), Giáo dục thể chất (100 chỉ tiêu) và Sư phạm Toán học (100 chỉ tiêu).

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục tuyển sinh các ngành Sư phạm Địa lý (80 chỉ tiêu), Sư phạm Lịch sử - Địa lý (85 chỉ tiêu), Sư phạm Khoa học tự nhiên (70 chỉ tiêu), Sư phạm Lịch sử (54 chỉ tiêu), Sư phạm Vật lý (51 chỉ tiêu), Sư phạm Hóa học (36 chỉ tiêu), Sư phạm Sinh học (25 chỉ tiêu) và Giáo dục chính trị (20 chỉ tiêu).

Theo nhà trường, số lượng chỉ tiêu trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ theo quy định hiện hành về đào tạo giáo viên và chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm.

Việc công khai chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giúp thí sinh và phụ huynh có thêm thông tin để lựa chọn ngành học phù hợp.