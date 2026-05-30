Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường Đại học Quy Nhơn công bố 1.491 chỉ tiêu đào tạo giáo viên năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 29-5, Trường Đại học Quy Nhơn công bố 1.491 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy các ngành đào tạo giáo viên năm 2026.

Theo công bố, ngành Giáo dục Tiểu học có số lượng chỉ tiêu lớn nhất với 250 chỉ tiêu, tiếp đến là Sư phạm Tiếng Anh với 200 chỉ tiêu và Giáo dục Mầm non với 180 chỉ tiêu.

tuyen-sinh-dao-tao-giao-vien.jpg
Trường Đại học Quy Nhơn công bố 1.491 chỉ tiêu đào tạo giáo viên. Ảnh: Hồ Điểm

Các ngành có quy mô tuyển sinh từ 100 chỉ tiêu trở lên gồm: Sư phạm Tin học (120 chỉ tiêu), Sư phạm Ngữ văn (120 chỉ tiêu), Giáo dục thể chất (100 chỉ tiêu) và Sư phạm Toán học (100 chỉ tiêu).

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục tuyển sinh các ngành Sư phạm Địa lý (80 chỉ tiêu), Sư phạm Lịch sử - Địa lý (85 chỉ tiêu), Sư phạm Khoa học tự nhiên (70 chỉ tiêu), Sư phạm Lịch sử (54 chỉ tiêu), Sư phạm Vật lý (51 chỉ tiêu), Sư phạm Hóa học (36 chỉ tiêu), Sư phạm Sinh học (25 chỉ tiêu) và Giáo dục chính trị (20 chỉ tiêu).

Theo nhà trường, số lượng chỉ tiêu trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ theo quy định hiện hành về đào tạo giáo viên và chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm.

Việc công khai chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giúp thí sinh và phụ huynh có thêm thông tin để lựa chọn ngành học phù hợp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thích ứng với thời đại. Việc phát triển năng lực số cho học sinh cũng trở thành yêu cầu tất yếu. Với môn Ngữ văn, yêu cầu ấy cũng đặt ra nhiều trăn trở cho người dạy.

null