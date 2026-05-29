Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 28 và 29-5, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lê Quân cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

​Báo cáo với đoàn công tác, ông Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn - cho biết: Trường Đại học Quy Nhơn là cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ tài chính mức 3, thực hiện đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân cùng đoàn công tác làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: T.D

Trường Đại học Quy Nhơn xác định mô hình phát triển là đại học ứng dụng đa ngành, trong đó đào tạo sư phạm là cốt lõi chiến lược. Nhà trường tập trung đầu tư các lĩnh vực khoa học cơ bản, toán học, khoa học xã hội - nhân văn cùng các ngành kỹ thuật, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin làm nền tảng phát triển.

Giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhà trường đặt mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong khu vực Đông Nam Á, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Lê Quân đánh giá cao về chuyên môn, học thuật của Trường Đại học Quy Nhơn. Thứ trưởng lưu ý, trường cần phối hợp chặt chẽ với địa phương trong xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo; đồng thời, quan tâm, khuyến khích, đầu tư cho các nhóm nghiên cứu, đề tài khoa học và công bố quốc tế. Cùng với đó, chú trọng đào tạo các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, quản lý khách sạn, những ngành đang thiếu nhân lực.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: T.D

Thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Thứ trưởng Lê Quân ghi nhận trường là cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tín, được tỉnh quan tâm đầu tư.

Quy mô tuyển sinh hằng năm của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đạt khoảng 2.645 người học, với 4 nhóm ngành nghề gồm: Kỹ thuật - Công nghệ, Du lịch - Dịch vụ, Kỹ thuật nông nghiệp, Văn hóa nghệ thuật.

Nhà trường hiện được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất tại 3 cơ sở đào tạo, đáp ứng quy mô từ 8.000 - 10.000 học sinh, sinh viên. Tỉnh Gia Lai đã bố trí gần 400 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất; đồng thời đầu tư hơn 110 tỷ đồng trang thiết bị cho 7 nghề trọng điểm.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân phát biểu tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: T.D

Theo Thứ trưởng, nhà trường cần tăng cường phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên thực hành nghề nghiệp tốt nhất. Để thu hút người học, trường phải gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, nhà trường cần quan tâm phát triển nhiều ngành nghề liên quan đến công nghệ 4.0 như: lập trình, robotics, quản trị mạng, sáng tạo công nghệ…

Thứ trưởng Lê Quân đến thăm xưởng thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: T.D

“Trong giai đoạn mới, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cần đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và cung ứng dịch vụ để nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển bền vững” - Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

