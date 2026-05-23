Đảm bảo hoàn thành 100 trường phổ thông nội trú liên cấp trước ngày 30-8

(GLO)- Tại Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23-5, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm hoàn thành 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền thí điểm theo đúng kế hoạch đề ra (trước ngày 30-8-2026).

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố biên giới đất liền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí đối với các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn.

Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) đang được thi công. Ảnh: H.D

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo chủ đầu tư bám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực và máy móc, thiết bị tổ chức thi công; bám sát đường găng tiến độ, xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần cho từng dự án; phát động "chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm", bảo đảm hoàn thành 100 trường thí điểm theo đúng kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, rà soát chặt chẽ danh mục và quy mô dự án, áp dụng thiết kế mẫu do Bộ Xây dựng ban hành; bảo đảm quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án phải tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc đầu tư tập trung, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; tuyệt đối không đầu tư dàn trải, không đầu tư các điểm trường lẻ, tiết giảm tối đa các hạng mục chưa thực sự cấp thiết, bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh hình thức, lãng phí.

Tập trung chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; chủ động báo cáo các bộ, cơ quan có liên quan để kịp thời xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm toàn diện về danh mục dự án, nội dung, tổng mức đầu tư, tính chính xác của thông tin, số liệu đề xuất, báo cáo, bảo đảm đúng quy định, đúng mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương và chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối tránh lãng phí, tiêu cực.

Trong đó, lưu ý rà soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, nhu cầu vốn từng dự án; làm rõ nguyên nhân tăng vốn; xác định rõ số kinh phí, vốn đầu tư cần bổ sung và đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Ngoài ra, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương; tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, các nhiệm vụ, công việc liên quan; phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền).

Chủ động xây dựng, phê duyệt đề án thành lập trường, phương án tuyển sinh cụ thể cho năm học mới; có kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đầy đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu bộ môn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Rà soát, hoàn thiện phương án bàn giao công trình, điều chuyển, xử lý tài sản nhà đất, đồ dùng dạy học cũ bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm công trình sau khi hoàn thành bàn giao được đưa vào hoạt động, giảng dạy ngay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "trường chờ thiết bị" hoặc "trường chờ giáo viên".

Khẩn trương xây dựng phương án quản lý, sử dụng lâu dài đối với các trường sau đầu tư; bảo đảm duy trì hiệu quả hoạt động, chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc, quản lý học sinh, bảo trì công trình và khai thác tài sản tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo trong triển khai thực hiện, bảo đảm việc tổ chức xây dựng các trường đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, hiệu quả và hoàn thành các trường khởi công trong năm 2025 trước ngày 30-8-2026 để kịp thời phục vụ năm học mới 2026-2027…