Hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(GLO)- Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), tính đến 8 giờ ngày 28-4, cả nước có 1.017.482 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đáng chú ý, tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt tới 98,71%, cho thấy chuyển đổi số trong tổ chức kỳ thi ngày càng rõ nét.

Trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh đang học lớp 12 là 969.141 em (chiếm 95,25%); số thí sinh tự do đăng ký là 48.341 em (chiếm 4,75%). Số thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ là 6.331 em (chiếm 0,62%).

Thí sinh Gia Lai tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Đ.T

Cũng theo Cục Quản lý chất lượng, tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đăng ký thi hoạt động ổn định, thông suốt trên toàn quốc. Thí sinh được điều chỉnh thông tin đăng ký đến 17 giờ ngày 5-5; đây cũng là thời điểm kết thúc đăng ký dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 10 và 12-6; trong đó, ngày 11 và 12-6 thí sinh chính thức làm bài thi. Thí sinh dự thi phải làm 4 bài thi, gồm 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở trường như: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.

Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.