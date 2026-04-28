Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Hơn 1 triệu thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ (theo VOV, Znews)

(GLO)- Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), tính đến 8 giờ ngày 28-4, cả nước có 1.017.482 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đáng chú ý, tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt tới 98,71%, cho thấy chuyển đổi số trong tổ chức kỳ thi ngày càng rõ nét.

Trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh đang học lớp 12 là 969.141 em (chiếm 95,25%); số thí sinh tự do đăng ký là 48.341 em (chiếm 4,75%). Số thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ là 6.331 em (chiếm 0,62%).

Thí sinh Gia Lai tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Đ.T

Cũng theo Cục Quản lý chất lượng, tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đăng ký thi hoạt động ổn định, thông suốt trên toàn quốc. Thí sinh được điều chỉnh thông tin đăng ký đến 17 giờ ngày 5-5; đây cũng là thời điểm kết thúc đăng ký dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 10 và 12-6; trong đó, ngày 11 và 12-6 thí sinh chính thức làm bài thi. Thí sinh dự thi phải làm 4 bài thi, gồm 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở trường như: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.

Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Đánh giá bài viết

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

Giáo dục

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

Tin tức

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tin tức

(GLO)- Sáng 17-4, tại phường Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi đánh giá năng lực

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn lực

Tin tức

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

