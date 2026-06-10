Hơn 37.500 thí sinh Gia Lai làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(GLO)- Chiều 10-6, cùng với cả nước, hơn 37.500 thí sinh tỉnh Gia Lai đã có mặt tại 91 điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin (nếu có) và nghe phổ biến quy chế, lịch thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đúng 14 giờ, tất cả các điểm thi đều tổ chức cho thí sinh làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, nhận thẻ dự thi và điều chỉnh sai sót thông tin (nếu có) theo từng phòng thi.

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường Quốc học Quy Nhơn. Ảnh: Trần Dung

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh được cán bộ coi thi phổ biến quy chế và lịch thi. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý các quy định về trách nhiệm trong phòng thi, những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi cùng các nội dung liên quan khác. Việc nắm vững quy chế là rất quan trọng, giúp thí sinh tránh những vi phạm đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi.

Theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định; xuất trình thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và giấy báo dự thi.

Thí sinh được cán bộ coi thi phổ biến quy chế và lịch thi. Ảnh: Trần Dung

Việc đến làm thủ tục dự thi giúp thí sinh nắm rõ địa điểm thi, phòng thi, qua đó tránh nhầm lẫn điểm thi hoặc lúng túng trong việc tìm phòng thi vào ngày thi chính thức.

Em Đinh Thị Thúy Hằng (lớp 12A4 - Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai) cho biết: “Em dự thi tại điểm thi Trường Quốc học Quy Nhơn. Sau khi làm thủ tục dự thi, em đã yên tâm vì mình không bị sai sót thông tin. Việc nghe phổ biến quy chế thi cũng giúp em tự tin hơn trước khi bước vào kỳ thi”.

Đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn) sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Ảnh: Dương Linh

Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn), hơn 790 thí sinh có mặt từ sớm để kiểm tra thông tin cá nhân, số báo danh và vị trí phòng thi. Em Huỳnh Đặng Thế Kiên (lớp 12A4, Trường THPT Trưng Vương) cảm thấy khá hồi hộp trước kỳ thi quan trọng.

“Em đã dành nhiều thời gian ôn tập trong thời gian qua và quyết tâm thi đậu vào Trường Đại học Quy Nhơn. Em sẽ cố gắng giữ tâm lý thoải mái để làm bài thật tốt” - Kiên nêu quyết tâm.

Là thí sinh tự do, em Phạm Đình Thành (SN 2002, phường Quy Nhơn Nam) có chút áp lực trước kỳ thi. "Đến thời điểm này em đã chuẩn bị kỹ cả về kiến thức lẫn tâm lý. Em sẽ cố gắng thật bình tĩnh, tự tin để tham gia kỳ thi tốt nhất" - Thành bày tỏ.

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Thí sinh kiểm tra thông tin dự thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn). Ảnh: Huỳnh Vỹ

Đồng hành cùng thí sinh tại điểm thi này là đội hình “Tiếp sức mùa thi” gồm gần 30 tình nguyện viên đến từ Đoàn phường Quy Nhơn, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và Đoàn Trường THPT Trưng Vương. Các tình nguyện viên có mặt từ sớm để hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ phân luồng giao thông, cung cấp nước uống và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Tình nguyện viên Nguyễn Thảo Hương (Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai) cho biết: “Trước khi tham gia chương trình, chúng tôi được tập huấn các kỹ năng sơ cứu cơ bản, hỗ trợ tâm lý và xử lý một số tình huống có thể phát sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi. Tôi mong những việc làm nhỏ của mình sẽ giúp các thí sinh cảm thấy yên tâm, tự tin hơn khi bước vào phòng thi”.

Giám thị hướng dẫn thí sinh quy chế thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng). Ảnh: Ngọc Sang

877 thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi điểm thi số 048 - Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng). Các em chăm chú lắng nghe hướng dẫn, kiểm tra thông tin cá nhân và chuẩn bị tâm thế cho môn thi đầu tiên.

Thí sinh Y Nhân chia sẻ: “Để không mắc phải vi phạm, em lắng nghe giám thị phổ biến quy chế và lưu ý những nội dung trước kỳ thi. Những ngày qua, em đã ôn tập khá nhiều và tự tin cho buổi thi đầu tiên vào sáng mai”.

Cùng với việc phổ biến quy chế, cán bộ coi thi cũng nhắc nhở thí sinh nắm chắc lịch thi, có mặt đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, giữ gìn sức khỏe và tâm lý ổn định để bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng). Ảnh: Ngọc Sang

Thầy Đào Duy Lực - Trưởng điểm thi số 048, Trường THPT chuyên Hùng Vương - cho biết: Đến thời điểm này, điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi. Trong buổi làm thủ tục, điểm thi quán triệt kỹ quy chế dự thi, nhất là việc không mang điện thoại và các vật dụng thu phát cá nhân vào khu vực thi. Đồng thời, cũng động viên các em giữ gìn sức khỏe, chủ động, tự tin để hoàn thành tốt kỳ thi.

Sẵn sàng bước vào kỳ thi, hơn 570 thí sinh đã đến điểm thi Trường THPT số 2 Quang Trung (phường An Khê) làm thủ tục dự thi. Theo ghi nhận, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh trật tự cùng các điều kiện phục vụ kỳ thi tại điểm thi đã được chuẩn bị đầy đủ. Thí sinh cũng được nhắc nhở kỹ về quy chế thi, thời gian có mặt tại phòng thi cũng như những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi.

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh kiểm tra thông tin tại điểm thi Trường THPT số 2 Quang Trung (phường An Khê). Ảnh: Minh Chí

Buổi làm thủ tục diễn ra nghiêm túc, trật tự. Nhiều thí sinh cho biết cảm thấy yên tâm hơn sau khi được phổ biến quy chế và kiểm tra lại thông tin cá nhân.

Em Lưu Cao Hà My (lớp 12A8, Trường THPT số 2 Quang Trung) chia sẻ: “Sau khi hoàn tất thủ tục dự thi, em cảm thấy yên tâm hơn. Hi vọng em sẽ đạt kết quả như mong muốn và đăng ký vào ngành học mà em yêu thích”.

Thí sinh tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú số 2 tỉnh Gia Lai nghe phổ biến quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Hoàng Hoài

Ngày 11-6, các thí sinh sẽ chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tỉnh Gia Lai có 37.508 thí sinh dự thi tại 91 điểm thi với 1.652 phòng thi. Tỉnh Gia Lai có gần 6.000 người tham gia tổ chức kỳ thi, trong đó giám thị có 3.465 người; giám sát coi thi 631 người; y tế, tài chính, bảo vệ, phục vụ 662 người; Công an 405 người...

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