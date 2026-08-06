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Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tiếp nhận 1.660 học sinh, sinh viên khóa 20

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VŨ HOÀNG
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(GLO)- Ngày 6-8, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên khóa 20.

Theo đó, nhà trường tổ chức làm thủ tục nhập học đợt 1 cho 1.660 thí sinh trúng tuyển, bao gồm 1.274 sinh viên trình độ cao đẳng và 386 học sinh trình độ trung cấp.

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Phụ huynh, học sinh, sinh viên nghe phổ biến các bước làm thủ tục nhập học. Ảnh: Nhật Trường

Để công tác làm thủ tục diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, nhà trường đã chủ động phân bổ lịch nhập học hợp lý theo từng nhóm ngành nghề.

Cụ thể, ngày 6-8 tiếp nhận tân sinh viên các khoa: Công nghệ ô tô, Điện tử - Tin học, Du lịch và Kỹ thuật nông nghiệp (riêng nghề Chăn nuôi - Thú y nhập học tại cơ sở Trần Thị Kỷ, phường Bình Định). Ngày 7-8 tiếp nhận học sinh, sinh viên các khoa: Điện, Cơ khí, Kinh tế - Tổng hợp và Văn hóa nghệ thuật.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho người học, nhà trường tiếp tục triển khai các chính sách ưu đãi học phí theo quy định của Nhà nước. Trong đó, học sinh, sinh viên theo học các ngành nghề như: Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Chế tạo thiết bị cơ khí, Hàn, Công nghệ ô tô, Hướng dẫn du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, Chăn nuôi - Thú y, Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Thanh nhạc, Hội họa, Organ, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây được giảm 70% học phí cho toàn khóa học.

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Chính sách miễn, giảm học phí góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính đối với gia đình các học sinh, sinh viên. Ảnh: Nhật Trường

Tại các khu vực tiếp nhận, nhà trường bố trí sơ đồ hướng dẫn rõ ràng, cắt cử lực lượng cán bộ, giảng viên tận tình hỗ trợ tân sinh viên hoàn tất hồ sơ, nộp học phí, đăng ký ký túc xá; tạo tâm lý thoải mái, giúp các tân học sinh, sinh viên nhanh chóng ổn định và sẵn sàng cho khóa học mới.

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