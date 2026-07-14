(GLO)- Ngày 14-7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai thông báo điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học đối với học sinh trúng tuyển lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026-2027.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường sau khi có kết quả phúc khảo bài thi, tiếp tục hướng dẫn học sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp; đồng thời hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Sở GD&ĐT điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học lớp 10 từ 18-7 đến hết ngày 20-7. Ảnh: Hồ Điểm

Sau thời hạn trên, học sinh trúng tuyển nhưng không thực hiện xác nhận nhập học sẽ được xem là từ chối nhập học. Sở GD và ĐT sẽ hướng dẫn các đơn vị triển khai tuyển bổ sung theo quy định.

Đối với học sinh không có nhu cầu nhập học, nhà trường hướng dẫn phụ huynh hoặc người giám hộ làm đơn đề nghị hoặc bản cam kết không xác nhận nhập học; đồng thời tổng hợp danh sách gửi về Sở GD&ĐT trong ngày 21-7-2026.

Trước đó, ngày 13-7, Sở GD&ĐT ban hành Công văn số 4245/SGDĐT-QLCL, GDNN-GDTX về việc điều chỉnh thời gian nhận đơn và tổ chức phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Theo đó, thời gian nhận đơn và thực hiện phúc khảo được điều chỉnh từ ngày 16-7 đến hết ngày 18-7-2026.