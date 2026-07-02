Ngày đầu đăng ký nguyện vọng: 7 sai lầm dễ mất cơ hội trúng tuyển

(GLO)- Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh trên cả nước chính thức đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian này, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần.

Theo khuyến cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở đào tạo, có 7 sai sót thí sinh cần tránh để không ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển.

Đó là: Không kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và đối tượng ưu tiên; sắp xếp thứ tự nguyện vọng chưa phù hợp; đăng ký sai mã trường, mã ngành hoặc phương thức xét tuyển; chỉ đăng ký quá ít nguyện vọng; không cập nhật đầy đủ các điều kiện riêng của từng trường; quên nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến đúng thời hạn; không lưu hoặc kiểm tra lại kết quả đăng ký sau khi hoàn tất trên hệ thống.

Thí sinh cần chú ý 7 sai lầm dễ mất cơ hội trúng tuyển. Ảnh: Phương Vi

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Hệ thống chỉ công nhận thí sinh trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện. Vì vậy, thí sinh nên xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự yêu thích, không nên xếp theo dự đoán khả năng trúng tuyển.

Sau thời gian đăng ký nguyện vọng, từ ngày 15 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.