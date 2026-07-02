Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tuyển sinh

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Ngày đầu đăng ký nguyện vọng: 7 sai lầm dễ mất cơ hội trúng tuyển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.V (Theo Chinhphu.vn, Báo Nhân Dân)

(GLO)- Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh trên cả nước chính thức đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời gian này, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần.

Theo khuyến cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở đào tạo, có 7 sai sót thí sinh cần tránh để không ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển.

Đó là: Không kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và đối tượng ưu tiên; sắp xếp thứ tự nguyện vọng chưa phù hợp; đăng ký sai mã trường, mã ngành hoặc phương thức xét tuyển; chỉ đăng ký quá ít nguyện vọng; không cập nhật đầy đủ các điều kiện riêng của từng trường; quên nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến đúng thời hạn; không lưu hoặc kiểm tra lại kết quả đăng ký sau khi hoàn tất trên hệ thống.

dang-ky-nguyen-vong.jpg
Thí sinh cần chú ý 7 sai lầm dễ mất cơ hội trúng tuyển. Ảnh: Phương Vi

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Hệ thống chỉ công nhận thí sinh trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện. Vì vậy, thí sinh nên xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự yêu thích, không nên xếp theo dự đoán khả năng trúng tuyển.

Sau thời gian đăng ký nguyện vọng, từ ngày 15 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Sẵn sàng kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tuyển sinh

(GLO)- Hôm nay (26-6), hơn 23.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Gia Lai làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-6. Công tác chuẩn bị tại 48 điểm thi đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi.

null