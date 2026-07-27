Cập nhật điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh bị kỷ luật lên hệ thống

Trong thông báo gửi các trường ĐH, Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) nêu rõ, thí sinh bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT dẫn đến thay đổi điểm thi, phải cập nhật lại kết quả thi của thí sinh lên hệ thống.

Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) đã có thông báo gửi các cơ sở giáo dục và đào tạo liên quan đến tình hình xét tuyển, trong đó liên quan đến việc nộp minh chứng xét tuyển của thí sinh.

Hướng xử lý với thí sinh bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo đó, kết thúc đợt đăng ký nguyện vọng xét tuyển (từ ngày 2.7 đến 14.7), về cơ bản các thí sinh đã hoàn thành việc đăng ký xét tuyển. Tuy nhiên, theo phản ánh từ các sở GD-ĐT và thí sinh, có một số thí sinh gặp vướng mắc trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Cụ thể là chưa đăng ký được hoặc các thông tin khác liên quan đến tuyển sinh trình độ ĐH, trình CĐ ngành giáo dục mầm non.

Về việc này, Vụ Giáo dục ĐH đề nghị các sở GD-ĐT chỉ đạo các điểm tiếp nhận đơn thư của thí sinh gồm: họ tên, số CCCD, số báo danh, số điện thoại liên hệ, nội dung đề nghị. Từ đó, sở GD-ĐT tổng hợp đơn thư gửi về Bộ GD-ĐT xem xét, quyết định.

Cũng theo thông tin gửi tới các sở GD-ĐT, Vụ Giáo dục ĐH cho hay, đối với thí sinh sau khi phúc khảo điểm kỳ thi THPT có sự thay đổi điểm, nếu thí sinh có đơn đề nghị điều chỉnh lại nguyện vọng, đề nghị sở GD-ĐT tổng hợp và gửi về Bộ GD-ĐT.

Đối với thí sinh bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT dẫn đến thay đổi điểm thi, sở GD-ĐT phải cập nhật lại kết quả thi của thí sinh lên hệ thống.

Ngoài ra, đối với việc nộp lệ phí xét tuyển, Bộ đề nghị các sở GD-ĐT hướng dẫn thí sinh thực hiện đúng quy định. Thí sinh gặp lỗi phát sinh khi thực hiện bước thanh toán trên cổng thanh toán (từ bước chọn phương thức thanh toán) liên hệ tổng đài hỗ trợ cổng Dịch vụ công quốc gia theo số 18001096.

Thí sinh chưa được duyệt minh chứng, hướng xử lý ra sao?

Chia sẻ về hướng xử lý, Trưởng phòng Đào tạo một trường ĐH tại TP.HCM cho biết đến thời điểm này trường vẫn đang chờ dữ liệu thí sinh xét tuyển từ Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Bộ GD-ĐT gửi các sở GD-ĐT, cả nước có 125.000 thí sinh chưa được duyệt minh chứng và cần rà soát trước khi hoàn tất cơ sở dữ liệu tuyển sinh năm 2026.

Cụ thể, theo đại diện cơ sở đào tạo này, dù chưa nắm dữ liệu cụ thể nhưng tinh thần chung là trường sẽ ưu tiên hướng xử lý đảm bảo quyền lợi xét tuyển của thí sinh. Trường hợp thí sinh nộp minh chứng xét tuyển về trường nhưng chưa cập nhật trên hệ thống xét tuyển của Bộ, trường vẫn chấp nhận minh chứng thí sinh đã nộp về trường. Ngược lại, thí sinh cập nhật minh chứng trên hệ thống xét tuyển của Bộ nhưng chưa nộp về trường, trường vẫn xử lý để đảm bảo quyền lợi thí sinh.

"Tuy nhiên, mục đích chính của việc yêu cầu thí sinh nộp minh chứng xét tuyển về trường nhằm xác thực thông tin của thí sinh. Do đó, trường hợp thí sinh cập nhật trên hệ thống của bộ nhưng không gửi hồ sơ minh chứng về trường, trường sẽ giải quyết cho thí sinh để đảm bảo quyền lợi xét tuyển. Tuy nhiên, thí sinh phải chịu trách nhiệm với thông tin khai báo, khi trúng tuyển vào trường nếu thông tin khai báo không đúng, thí sinh có thể bị từ chối nhập học", Trưởng phòng Đào tạo này cho hay.

Theo Hà Ánh (TNO)