Hôm nay, hạn cuối để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17h45 ngày 13/7 đã có trên 797.700 thí sinh đăng ký nguyện vọng, trong đó, có 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành STEM.

Thí sinh rời điểm thi sau môn cuối cùng. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hôm nay, 14/7, là ngày cuối cùng để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 vào các trường đại học, cao đẳng năm 2026. Thời gian đóng cửa hệ thống đăng ký xét tuyển là 17h.

Điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay là thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn số lượng nguyện vọng như các năm trước đây. Trong thời gian đăng ký, thí sinh được quyền thay đổi, điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần.

Thí sinh không cần đăng ký phương thức xét tuyển. Từ tất cả các dữ liệu điểm thi của thí sinh, hệ thống sẽ tự lựa chọn phương thức xét tuyển có lợi nhất cho thí sinh trong số các phương thức xét tuyển do trường đại học đã quy định cho ngành học thí sinh đăng ký.

Theo các chuyên gia, căn cứ điểm thi năm nay và điểm chuẩn xét tuyển của các trường những năm trước, thí sinh nên chia các nguyện vọng theo ba nhóm: nhóm ngành có điểm chuẩn cao hơn so với điểm của thí sinh, nhóm ngành có điểm chuẩn ngang bằng và nhóm ngành có điểm chuẩn thấp hơn.

Thí sinh nên ưu tiên cho ngành trước khi chọn trường. Việc chọn ngành học căn cứ trên năng lực, sở trường, sở thích, nhu cầu xã hội, điều kiện thực tế của thí sinh. Một ngành học có nhiều trường cùng đào tạo. Việc chọn trường có thể căn cứ vào điểm chuẩn, chất lượng và định hướng đào tạo, học phí, vị trí địa lý…

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17h45 ngày 13/7 đã có trên 797.700 thí sinh đăng ký nguyện vọng, trong đó, có 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành STEM.

Tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là trên 6,3 triệu; trong đó, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM là trên 2 triệu.

Theo Vietnam+