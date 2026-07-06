Điểm sàn đại học 2026: Vì sao mỗi trường có cách tính khác nhau?

(GLO)- Sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố, nhiều trường đại học đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hay còn gọi là điểm sàn. Tuy nhiên, dù cùng là điểm sàn, mỗi trường lại áp dụng cách tính khác nhau khiến nhiều thí sinh băn khoăn.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm sàn là mức điểm tối thiểu để thí sinh đủ điều kiện đăng ký xét tuyển, không phải là điểm trúng tuyển.

Bộ chỉ quy định ngưỡng tối thiểu đối với một số nhóm ngành đặc thù; còn lại, các cơ sở đào tạo được quyền tự xác định điểm sàn căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký, chất lượng nguồn tuyển và đặc điểm từng ngành đào tạo.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Bên cạnh đó, mỗi trường cũng có thể áp dụng cách tính khác nhau như: tính theo tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT, quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển, hoặc quy định riêng cho từng nhóm ngành, chương trình đào tạo. Vì vậy, dù cùng công bố mức điểm sàn, điều kiện xét tuyển giữa các trường có thể không giống nhau.

Các chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo, thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, lưu ý cách tính điểm, điều kiện xét tuyển và quy đổi điểm giữa các phương thức. Đồng thời, cần phân biệt rõ điểm sàn chỉ là ngưỡng để được đăng ký xét tuyển, còn việc trúng tuyển hay không sẽ phụ thuộc vào điểm chuẩn được công bố sau khi kết thúc quá trình lọc nguyện vọng.